Prokuratura skierowała pismo do policji. Chodzi o markę "Nowrocky"
Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, po doniesieniach medialnych, zwróciła się do policji o rozważenie wszczęcia postępowania w sprawie możliwego wykroczenia związanego z używaniem znaku towarowego przez markę "Nowrocky". W ubraniach tej marki Karol Nawrocki odwiedził ostatnio m.in. polską kadrę olimpijską we Włoszech. Sytuację tę komentował w wywiadzie dla Polsat News.
Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zajęła się sprawą używania znaku towarowego przez markę odzieżową "Nowrocky". Chodzi o doniesienia prasowe, według których firma posługuje się oznaczeniem sugerującym ochronę prawną, mimo że proces rejestracji znaku nie został jeszcze zakończony.
Jak przekazał rzecznik prok. Mariusz Duszyński, w poniedziałek Prokurator Okręgowy w Gdańsku, po zapoznaniu się z artykułem "Firma Nowrocky posługuje się znakiem, do którego nie ma prawa" opublikowanym w sobotę, w trójmiejskim wydaniu "Gazety Wyborczej", wystąpił do Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.
Celem pisma jest rozważenie przeprowadzenia postępowania w sprawie o wykroczenie z art. 308 ustawy Prawo własności przemysłowej.
Zgodnie z tym przepisem odpowiedzialności podlega ten, kto wprowadza do obrotu towary oznaczone znakiem lub wyróżnikiem mogącym wywołać mylne przekonanie, że produkt korzysta z ochrony prawnej. W takim przypadku grozi kara grzywny.
Medialne doniesienia o marce "Nawrocky". Zareagował prokurator
"Gazeta Wyborcza" zwróciła uwagę, że ubrania i gadżety marki "Nowrocky" są oznaczone symbolem litery "R" w kółku, który powszechnie informuje o zarejestrowanym i chronionym znaku towarowym. Tymczasem - jak wynika z danych Urzędu Patentowego - marka "Nowrocky" nie została jeszcze zarejestrowana, a procedura nadal trwa.
Według ustaleń gazety wniosek o rejestrację znaku 5 listopada ubiegłego roku złożyła Nina Nawrocka, siostra prezydenta.
Obecnie trwa okres przejściowy, który zakończy się 23 marca. Jeśli w tym czasie nie wpłyną sprzeciwy, znak "Nowrocky" uzyska ochronę prawną i dopiero wtedy możliwe będzie legalne posługiwanie się symbolem "R" w kółeczku.
"Nowrocky" na koszulce Nawrockiego. Prezydent wytłumaczył się z założenia koszulki
O zamieszanie wokół produktów ze znakiem "Nowrocky" został zapytany przez Bogdana Rymanowskiego w niedzielnym wywiadzie w Polsat News i Interii prezydent Karol Nawrocki.
Jak wyjaśnił polityk, odzież tej firmy towarzyszyła mu podczas kampanii wyborczej i stała się jednym z jej rozpoznawalnych elementów. Prezydent założył ją także na spotkania z polską kadrą olimpijską w Mediolanie.
- Akurat włożyłem tę koszulkę. Pożyczyłem ją od mojego fotografa, bo miał akurat taką, a ja miałem stroje oficjalne. Gdyby to była inna polska marka, włożyłbym inną - tłumaczył prezydent.
Nawrocki zaznaczył również, że jako głowa państwa korzysta z różnych polskich produktów, nie czerpiąc z tego żadnych korzyści finansowych.
Odnosząc się do sugestii o możliwym konflikcie interesów, Nawrocki podkreślił, że prawa do znaku znajdują się w rękach jego siostry, ale - jak zaznaczył - nie wiąże się to z żadnymi relacjami finansowymi. Według prezydenta celem rejestracji było przede wszystkim zabezpieczenie wizerunku i zapobieżenie wykorzystywaniu znaku w kontekstach, z którymi nie chciałby być utożsamiany.