W skrócie Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zwróciła się do policji o rozważenie wszczęcia postępowania w sprawie możliwego wykroczenia dotyczącego używania znaku towarowego przez markę "Nowrocky".

Doniesienia medialne wskazały, że marka "Nowrocky" używa symbolu zarejestrowanego znaku towarowego, mimo że proces rejestracji jeszcze trwa.

Prezydent Karol Nawrocki wyjaśnił, że nie odnosi żadnych korzyści finansowych związanych z marką, a prawa do znaku należą do jego siostry.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zajęła się sprawą używania znaku towarowego przez markę odzieżową "Nowrocky". Chodzi o doniesienia prasowe, według których firma posługuje się oznaczeniem sugerującym ochronę prawną, mimo że proces rejestracji znaku nie został jeszcze zakończony.

Jak przekazał rzecznik prok. Mariusz Duszyński, w poniedziałek Prokurator Okręgowy w Gdańsku, po zapoznaniu się z artykułem "Firma Nowrocky posługuje się znakiem, do którego nie ma prawa" opublikowanym w sobotę, w trójmiejskim wydaniu "Gazety Wyborczej", wystąpił do Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Celem pisma jest rozważenie przeprowadzenia postępowania w sprawie o wykroczenie z art. 308 ustawy Prawo własności przemysłowej.

Zgodnie z tym przepisem odpowiedzialności podlega ten, kto wprowadza do obrotu towary oznaczone znakiem lub wyróżnikiem mogącym wywołać mylne przekonanie, że produkt korzysta z ochrony prawnej. W takim przypadku grozi kara grzywny.

Medialne doniesienia o marce "Nawrocky". Zareagował prokurator

"Gazeta Wyborcza" zwróciła uwagę, że ubrania i gadżety marki "Nowrocky" są oznaczone symbolem litery "R" w kółku, który powszechnie informuje o zarejestrowanym i chronionym znaku towarowym. Tymczasem - jak wynika z danych Urzędu Patentowego - marka "Nowrocky" nie została jeszcze zarejestrowana, a procedura nadal trwa.

Według ustaleń gazety wniosek o rejestrację znaku 5 listopada ubiegłego roku złożyła Nina Nawrocka, siostra prezydenta.

Obecnie trwa okres przejściowy, który zakończy się 23 marca. Jeśli w tym czasie nie wpłyną sprzeciwy, znak "Nowrocky" uzyska ochronę prawną i dopiero wtedy możliwe będzie legalne posługiwanie się symbolem "R" w kółeczku.

"Nowrocky" na koszulce Nawrockiego. Prezydent wytłumaczył się z założenia koszulki

O zamieszanie wokół produktów ze znakiem "Nowrocky" został zapytany przez Bogdana Rymanowskiego w niedzielnym wywiadzie w Polsat News i Interii prezydent Karol Nawrocki.

Jak wyjaśnił polityk, odzież tej firmy towarzyszyła mu podczas kampanii wyborczej i stała się jednym z jej rozpoznawalnych elementów. Prezydent założył ją także na spotkania z polską kadrą olimpijską w Mediolanie.

- Akurat włożyłem tę koszulkę. Pożyczyłem ją od mojego fotografa, bo miał akurat taką, a ja miałem stroje oficjalne. Gdyby to była inna polska marka, włożyłbym inną - tłumaczył prezydent.

Nawrocki zaznaczył również, że jako głowa państwa korzysta z różnych polskich produktów, nie czerpiąc z tego żadnych korzyści finansowych.

Odnosząc się do sugestii o możliwym konflikcie interesów, Nawrocki podkreślił, że prawa do znaku znajdują się w rękach jego siostry, ale - jak zaznaczył - nie wiąże się to z żadnymi relacjami finansowymi. Według prezydenta celem rejestracji było przede wszystkim zabezpieczenie wizerunku i zapobieżenie wykorzystywaniu znaku w kontekstach, z którymi nie chciałby być utożsamiany.

