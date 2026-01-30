W skrócie Prokuratura we Wrocławiu wyznaczyła nowy termin przesłuchania Grzegorza Brauna na 17 lutego.

Braunowi mają zostać przedstawione zarzuty dotyczące pozbawienia wolności, naruszenia nietykalności cielesnej, znieważenia oraz pomówienia lekarki Gizeli Jagielskiej.

Śledztwo dotyczące podejrzenia nielegalnej aborcji w szpitalu w Oleśnicy zostało umorzone.

To kolejny termin przesłuchania Brauna wyznaczony przez wrocławskich śledczych. Europoseł został wcześniej wezwany do prokuratury na 13 stycznia, ale przedstawił wówczas zwolnienie lekarskie.

Nowy termin przesłuchania Brauna został wyznaczony na 17 lutego - przekazała PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, prok. Karolina Stocka-Mycek.

Sprawa Grzegorza Brauna. W tle wniosek o uchylenie immunitetu

Parlament Europejski 13 listopada ubiegłego roku opowiedział się za uchyleniem immunitetu Grzegorzowi Braunowi. Sprawa dotyczy podejrzenia popełnienia kilku przestępstw, w tym naruszenia nietykalności cielesnej lekarki w szpitalu w Oleśnicy.

Wniosek o uchylenie immunitetu został skierowany do europarlamentu w czerwcu 2025 roku przez ówczesnego prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwościAdama Bodnara.

Podstawą wniosku były m.in. zarzuty pozbawienia wolności, naruszenia nietykalności cielesnej, znieważenia oraz pomówienia lekarki Gizeli Jagielskiej w kwietniu 2025 roku w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy.

Podczas przesłuchania w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu Braunowi mają zostać przedstawione zarzuty. Obejmują one m.in. pozbawienie wolności lekarki w szpitalu w Oleśnicy, naruszenie jej nietykalności cielesnej poprzez popychanie i przytrzymywanie, znieważenie słowne podczas wykonywania przez nią obowiązków służbowych, a także pomówienie o działania mogące podważyć zaufanie do zawodu lekarza.

Wtargnięcie Brauna do szpitala w Oleśnicy. Co ustaliła prokuratura?

Grzegorz Braun 16 kwietnia 2025 roku wtargnął do Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy i próbował uniemożliwić wykonywanie obowiązków ginekolożce Gizeli Jagielskiej, która wcześniej przeprowadziła zabieg indukcji asystolii płodu, polegający na podaniu chlorku potasu bezpośrednio do serca. Braun twierdził, że dokonuje tzw. obywatelskiego zatrzymania.

Lekarka relacjonowała, że Braun wtargnął do działu administracyjnego szpitala, zagrodził jej drogę, a następnie zamknął ją w pomieszczeniu administracyjnym.

W śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu zarzuty usłyszała dotychczas m.in. działaczka Konfederacji Korony Polskiej Marta Cz.

Śledczy zarzucają jej bezprawne pozbawienie wolności lekarki Gizeli Jagielskiej poprzez uniemożliwienie jej opuszczenia gabinetu lekarskiego w szpitalu w Oleśnicy podczas tzw. obywatelskiego zatrzymania dokonywanego przez Grzegorza Brauna. Odpowie również za naruszenie nietykalności cielesnej lekarki poprzez jej przytrzymywanie rękami w trakcie i w związku z wykonywaniem przez nią obowiązków służbowych.

Sprawa Gizeli Jagielskiej. Prokuratura umorzyła śledztwo

Prokurator Stocka-Mycek poinformowała 10 grudnia ubiegłego roku, że Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy umorzyła śledztwo dotyczące podejrzenia przeprowadzenia nielegalnej aborcji w oleśnickim szpitalu przez lekarkę Gizelę Jagielską.

Postępowanie wszczęto na początku 2025 roku po doniesieniach medialnych sugerujących, że zabieg przerwania ciąży mógł zostać wykonany z naruszeniem prawa.

Jak podała prokuratura, przerwanie ciąży dokonane 29 października 2024 roku w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy, jak również inne działania lekarki związane z tą procedurą, nie miały znamion czynu zabronionego.

