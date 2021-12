​Prokuratura: Jest akt oskarżenia przeciwko Frasyniukowi

Polska Władysław Frasyniuk z zarzutami. Nie przyznaje się do znieważenia żołnierzy

O skierowaniu aktu oskarżenia poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Aleksandra Skrzyniarz. Jak dodała, skierowano go 23 grudnia do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia. Frasyniuk został oskarżony o użycie pod adresem żołnierzy ochraniających granicę państwową sformułowań "znieważających i poniżających ich w opinii publicznej oraz narażających na utratę zaufania potrzebnego dla pełnienia służby".

Chodzi o wypowiedź dotyczącą funkcjonariuszy zabezpieczających polsko-białoruską granicę, która w sierpniu tego roku padła na antenie TVN24.

Co powiedział Władysław Frasyniuk?

"Słowo żołnierz jest upokarzające dla tych wszystkich, którzy byli na misjach polskich poza granicami. Mam wrażenie, że to jest wataha psów, która otoczyła biednych, słabych ludzi" - mówił wówczas Frasyniuk. Dodał, że w taki sposób nie postępują żołnierze. "Śmiecie. To nie są ludzkie zachowania. Trzeba mówić wprost. To antypolskie zachowanie. Ci żołnierze nie służą państwu polskiemu. Przeciwnie - plują na te wszystkie wartości, o które walczyli pewnie ich rodzice albo dziadkowie" - powiedział.

Frasyniuk usłyszał zarzuty na początku listopada tego roku. Nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.