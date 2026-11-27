Poza działaniem rosyjskich kontrolerów lotu czynnikami sprzyjającymi katastrofie było też funkcjonowanie 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego, wybór lotniska Smoleńsk Północny oraz nieprzestrzeganie zasad sterylnego kokpitu.

"Nigdy nie znajdował się na prawidłowej ścieżce i kursie"

Prok. Nowak podkreślił, że kontrolerzy lotu wielokrotnie informowali, że samolot znajduje się na prawidłowej ścieżce i kursie. - Samolot w zasadzie nigdy nie znajdował się w końcowym etapie na prawidłowej ścieżce i kursie - zaznaczył.

"Komunikaty kontrolera mogły utwierdzać załogę w błędnym przekonaniu, że podejście do lądowania przebiega prawidłowo, mimo że rzeczywiste parametry lotu odbiegały od wymaganych" - zaznaczono w komunikacie prokuratury.

- Po drugie, kontrolerzy lotu nie podjęli działań zmierzających do przerwania tego zejścia. Nie przekazali ani polecenia, ani zalecenia odejścia na drugi krąg. Informowali o złej pogodzie. Natomiast to zalecenie lub polecenie nie zostało wyrażone. Padło dosłownie w ostatniej sekundzie lotu: "odejdźcie na drugi krąg", ale to było w momencie, gdy samolot był w zasadzie rozbity, po zderzeniu z brzozą, po odwróceniu się - powiedział prok. Nowak.

Szereg mankamentów działania lotniska i współpracy kontrolerów lotu

Dodał, że biegli wskazali też na szereg innych mankamentów działania lotniska i współpracy kontrolerów lotu.

W odniesieniu do 36. Pułku prok. Nowak przypomniał, że był on jednostką odpowiedzialną za organizowanie tego lotu. W zakresie systemowym prok. Nowak wymienił - za opinią biegłych - niedofinansowanie, złe szkolenia, a przede wszystkim braki kadrowe skutkujące przeciążeniem załogi samolotu lotami. Sama załoga, jak dodał, miała doświadczenie, ale nie miała doświadczenia współdziałania, które w ocenie biegłych także było niewłaściwe.

Lotnisko w Smoleńsku było źle wyposażone, a przede wszystkim nie zawierało systemu precyzyjnego naprowadzania. - To była baza wojskowa zamknięta w listopadzie poprzedniego, 2009 roku, przywrócona doraźnie dla lotów, dla polskich lotów z 7 kwietnia i 10 kwietnia - przypomniał prok. Nowak.

"Do kokpitu wchodziła jedna osoba i prowadziła rozmowy niezwiązane z lądowaniem"

Jak relacjonował, w przypadku zasady sterylnego kokpitu biegli ustalili, że w ostatnich minutach - ale nie w ostatniej minucie - wchodziła do kokpitu jedna osoba i prowadziła rozmowy niezwiązane z techniczną czynnością lądowania, co według biegłych rozpraszało dowódcę. - Było słychać inne głosy, ale tylko jedną osobę udało się zidentyfikować w sposób kategoryczny - dodał prokurator.

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W piątek w Prokuraturze Krajowej prok. Nowak zaprezentował wnioski i konkluzje z kompleksowej opinii międzynarodowego, interdyscyplinarnego zespołu ponad 20 biegłych. Przyczyną katastrofy smoleńskiej, według biegłych, był ciąg zdarzeń podczas końcowego podejścia do lądowania: niestabilne podejście, błędna ocena rzeczywistej wysokości samolotu, kontynuowanie zniżania poniżej minimalnej wysokości oraz zbyt późna decyzja o odejściu.