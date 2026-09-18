W skrócie Sejm odrzucił wniosek o uchylenie immunitetu posła PiS Tadeusza Chrzana, którego prokuratura chciała oskarżyć o niedopełnienie obowiązków przy budowie strzelnicy w Maleniskach.

Prokuratura okręgowa w Przemyślu zarzuciła Chrzanowi brak odpowiedniego nadzoru nad inwestycją, wybór nieposiadającego kwalifikacji wykonawcy i naruszenie przepisów budowlanych.

Poseł Marcin Warchoł argumentował, że Chrzan działał jako przewodniczący zarządu powiatu, a decyzje były kolegialne. Polityk podkreślał także, że w tym przypadku nie było wymagane pozwolenie na budowę.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Wniosek o uchylenie Tadeuszowi Chrzanowi immunitetu złożony przez Prokuraturę Okręgową w Przemyślu został skierowany do Sejmu w lipcu. Na początku września sprawę rozpatrzyła sejmowa komisja regulaminowa, rekomendując odrzucenie wniosku.

Zdaniem prokuratury, zachodzi uzasadnione podejrzenie niedopełnienia przez posła PiS obowiązków przy budowie strzelnicy w Maleniskach w czasie, gdy pełnił on w funkcję starosty jarosławskiego.

Prokuratura podejrzewa Chrzana o niedopełnienie obowiązków. "Nie zapewnił właściwego nadzoru"

Prokurator okręgowy w Przemyślu Michał Kalita mówił na posiedzeniu komisji regulaminowej, że zdaniem prokuratury Chrzan w okresie od listopada 2017 r. do maja 2018 r. w Jarosławiu i Maleniskach (woj. podkarpackie), "działając umyślnie, w krótkich odstępach czasu, ze z góry powziętym zamiarem, pełniąc funkcję starosty jarosławskiego, odpowiedzialnego za prawidłowe wydatkowanie i rozliczanie dotacji celowej (...) nie dopełnił ciążących na nim obowiązków w ten sposób, że zaniechał zrealizowania obowiązku przeprowadzenia prac budowlanych w sposób zgodny z przepisami prawa, wiedzą i sztuką budowlaną oraz przez osoby uprawnione, jak też nie zapewnił właściwego nadzoru nad inwestycją".

Prokurator Kalita dowodził, że Chrzan zaakceptował wybór wykonawcy budowy strzelnicy, mimo braku odpowiednich kwalifikacji organizacji. Ponadto nie uzyskał pozwolenia na budowę, dopuścił do odbioru inwestycji przez osoby nieuprawnione i do użytkowania strzelnicy bez wymaganych zawiadomień i decyzji. Skutkowało to - zdaniem prokuratury - szkodą w mieniu Skarbu Państwa oraz wadliwym stanem technicznym obiektu.

Warchoł stanął w obronie Chrzana. Sejm odrzucił wniosek prokuratury

Prokuratura zamierzała też postawić posłowi PiS zarzut niedopełnienia obowiązków przy kontroli i rozliczeniu niewykonanego elementu inwestycji.

Poseł Marcin Warchoł z PiS, wskazany jako obrońca Tadeusza Chrzana, argumentował, że decyzje w sprawie inwestycji były podejmowane kolegialnie przez pięcioosobowy zarząd powiatu, którego Chrzan był przewodniczącym, a nie przez samego Chrzana.

Warchoł podnosił też, że w przypadku tej konkretnej inwestycji pozwolenie na budowę nie było wymagane. Kwestionował też sposób ustalenia przez prokuraturę szkody w mieniu Skarbu Państwa.

W związku z wątpliwościami komisja regulaminowa opowiedziała się za odrzuceniem wniosku prokuratury. Sejm zagłosował w piątek zgodnie z rekomendacją komisji.



