W skrócie Prokurator generalny Waldemar Żurek skierował do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Michałowi Wosiowi.

Zespół Śledczy Prokuratury Regionalnej w Poznaniu ustalił nieprawidłowości w zarządzaniu Służbą Więzienną za czasów, gdy Woś był wiceministrem sprawiedliwości.

Prokuratura podejrzewa, że Michał Woś przekroczył uprawnienia i nie dopełnił obowiązków, wydając rozkazy personalne dotyczące stopni oficerskich oraz podejmując decyzje niezgodne z przepisami.

Podstawą skierowania wniosku o uchylenie immunitetu Michałowi Wosiowi są ustalenia dokonane przez Zespół Śledczy powołany w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu.

Jak przekazała w oficjalnym komunikacie Prokuratur Krajowa, chodzi o zbadanie legalności, zasadności i gospodarności działań podejmowanych od listopada 2015 r. do 31 grudnia 2023 r. w związku z zarządzaniem Służbą Więzienną.

"Postępowanie zainicjowały zawiadomienia Dyrektora Generalnego Służby Więziennej dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie utworzenia Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej, przyjęć do służby oraz wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na działalność Służby Więziennej" - czytamy w komunikacie PK.

Zawiadomienia obejmują podejrzenie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych Służby Więziennej, a także przez byłego sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości sprawującego nadzór nad tą instytucją.

Nieprawidłowości miały polegać w szczególności na zatrudnianiu w Służbie Więziennej osób bez przeprowadzenia wymaganego naboru oraz bez posiadania odpowiednych kwalifikacji, a także na podejmowaniu decyzji o przedterminowym nadawaniu kolejnych stopni oficerskich z naruszeniem przepisów ustawy o Służbie Więziennej.

Michał Woś może stracić immunitet. Miał działać na szkodę interesu publicznego

Jak podaje Prokuratura Krajowa, w toku postępowania zgromadzono obszerny materiał dowodowy obejmujący osobowe źródła dowodowe oraz dokumentację. Przeprowadzono również analizę aktów prawnych rangi ustawowej i podustawowej regulujących organizację i funkcjonowanie Ministerstwa Sprawiedliwości, Służby Więziennej oraz Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej.

Dowody te pozwoliły na przyjęcie dostatecznie uzasadnionego podejrzenia, że Michał Woś przekroczył uprawnienia i nie dopełnił obowiązków jako funkcjonariusz publiczny. Chodzi m.in. o wydawanie rozkazów personalnych nadających stopnie oficerskie dla osób, które nie spełniały ustawowych warunków do awansu.

Prokuratura podaje, że Woś "działał na szkodę interesu publicznego oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, w szczególności nadając wyższe stopnie oficerskie, gwarantując mianowanie na określone stanowiska oraz uzyskiwanie wyższego wynagrodzenia niż przewidziane obowiązującymi przepisami prawa".

Pełny komunikat prokuratury dostępny jest tutaj: www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa/wniosek-o-uchylenie-immunitetu-poslowi-na-sejm-rp-michalowi-wosiowi

Pociągnięcie posła na Sejm RP do odpowiedzialności karnej możliwe jest po uprzednim uzyskaniu zgody Sejmu.

