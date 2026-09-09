W skrócie Prokurator Dominik M. został zatrzymany w Białych Błotach pod zarzutem prowadzenia motocykla pod wpływem alkoholu po tym, jak świadkowie przekazali policji kluczyki do pojazdu.

Badanie krwi wykazało, że Dominik M. miał od 0,88 do 1,10 promila alkoholu, a zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości został postawiony po uchyleniu immunitetu przez Sąd Najwyższy.

Dominik M. nie przyznał się do winy, został przesłuchany jako podejrzany i zastosowano wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów oraz zawieszenie w czynnościach służbowych na sześć miesięcy.

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Jak poinformowała Prokuratura Krajowa, zarzut został przedstawiony Dominikowi M. przez prokuratora z Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. Było to możliwe po uzyskaniu zgody Sądu Najwyższego na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej.

Według ustaleń śledztwa w niedzielę około godz. 21.45 Dominik M. przyjechał motocyklem pod sklep w miejscowości Białe Błota. Jego zachowanie wzbudziło podejrzenia osób znajdujących się w pobliżu. Uznały one, że mężczyzna może znajdować się pod wpływem alkoholu.

Świadkowie uniemożliwili mu dalszą jazdę. Zabrali mu kluczyki, a następnie wezwali policję. Na miejsce przyjechali funkcjonariusze Komisariatu Policji w Białych Błotach.

Podczas interwencji Dominik M. odmówił poddania się badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. W związku z podejrzeniem prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości został zatrzymany. Następnie mężczyznę przewieziono do szpitala w Bydgoszczy, gdzie pobrano od niego krew do badań. Analizę przeprowadził Instytut Genetyki Sądowej w Bydgoszczy.

Prokurator z zarzutem. Miał prowadzić motocykl pod wpływem

Jak wynika z informacji Prokuratury Krajowej, w pobranych próbkach stwierdzono obecność alkoholu etylowego. W kolejnych badaniach odnotowano stężenia 1,10 promila, 0,97 promila oraz 0,88 promila.

"Zgodnie z art. 115 § 16 Kodeksu karnego stan nietrzeźwości zachodzi wówczas, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila" - przypomina prokuratura.

We wtorek prokurator z Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej skierował do Sądu Najwyższego wniosek o podjęcie uchwały zezwalającej na pociągnięcie Dominika M. do odpowiedzialności karnej. Chodziło o uchylenie immunitetu prokuratorskiego.

Tego samego dnia Sąd Najwyższy uwzględnił wniosek i wyraził zgodę na pociągnięcie Dominika M. do odpowiedzialności karnej.

Dominik M. nie przyznał się do winy. Prokurator złożył wyjaśnienia

Po uzyskaniu zgody Sądu Najwyższego prokurator przedstawił Dominikowi M. zarzut prowadzenia motocykla w stanie nietrzeźwości 6 września w Białych Błotach.

Czyn zakwalifikowano z art. 178a par. 1 Kodeksu karnego. Za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności do trzech lat. Po przedstawieniu zarzutu Dominik M. został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia.

Prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci nakazu powstrzymania się od prowadzenia pojazdów mechanicznych na czas trwania postępowania.

Prokurator "złapany na gorącym uczynku". Komunikat PK

Prokuratura Krajowa wyjaśniła również, dlaczego w sprawie konieczne było uzyskanie zgody Sądu Najwyższego. Zgodnie z art. 135 par. 1 Prawa o prokuraturze prokurator nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zezwolenia sądu dyscyplinarnego. W przypadku zatrzymania potrzebna jest natomiast zgoda przełożonego dyscyplinarnego.

Przepisy przewidują jednak wyjątek dotyczący zatrzymania na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa. Jak wskazuje Prokuratura Krajowa, sytuacja taka miała miejsce w przypadku Dominika M.

Jeżeli wniosek o zezwolenie na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej dotyczy osoby ujętej na gorącym uczynku prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości i pozostającej nadal zatrzymaną, sąd dyscyplinarny powinien podjąć uchwałę w tej sprawie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od wpłynięcia wniosku. Prokuratura poinformowała, że właśnie ta procedura została zastosowana w sprawie Dominika M.

Na tym jednak konsekwencje sprawy się nie kończą. We wtorek prokurator regionalny w Gdańsku zawiesił Dominika M. w czynnościach służbowych na sześć miesięcy.



