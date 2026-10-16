W skrócie Prokurator Andrzej Piaseczny razem z policją pojawił się w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego, aby przeprowadzić przeszukanie.

Bogdan Święczkowski dobrowolnie przekazał prokuratorowi Piasecznemu żądane dokumenty.

Święczkowski uznał działania służb za prowokacyjne oraz poinformował o tym prezydenta Karola Nawrockiego.

Prokuratura podała, że celem działań było zabezpieczenie monitoringu i dokumentacji. Wcześniej sędzia Maciej Berek złożył zawiadomienie o naruszeniu jego nietykalności cielesnej w siedzibie Trybunału.

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"Prokurator Andrzej Piaseczny wraz z funkcjonariuszami policji przybył do siedziby Trybunału Konstytucyjnego i usiłuje dokonać przeszukania siedziby niezależnego organu władzy sądowniczej" - przekazano w komunikacie.

Bogdan Święczkowski podjął decyzję o dobrowolnym wydaniu żądanych dokumentów prokuratorowi Piasecznemu.

"Prezes Święczkowski uważa jednocześnie, że najście na Trybunał Konstytucyjny przez prokuratora ma charakter prowokacyjny i wyczerpuje znamiona przestępstwa z art. 128 Kodeksu karnego" - czytamy. O zdarzeniu poinformowano prezydenta Karola Nawrockiego.

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Prokuratura i policja weszli do Trybunału Konstytucyjnego. "Charakter prowokacyjny"

Prokuratura podała, że wejście ma na celu zabezpieczenie monitoringu i dokumentacji. Maciej Berek, otwiera się w nowym oknie, w czwartkowym wydaniu programu "Graffiti" na antenie Polsat News, otwiera się w nowym oknie przekazał, że w jednym z korytarzy prezes Święczkowski "miał go wypchnąć" i powiedzieć, że "Berek tam nie wejdzie". Podkreślił, że nie doszło do szarpaniny.

Sędzia Berek złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa naruszenia nietykalności cielesnej.

Odnosząc się do tych wydarzeń, Bogdan Święczkowski, otwiera się w nowym oknie opublikował w środę oświadczenie. Podkreślił, że "kłamstwem są informacje o stosowaniu siły w budynku TK".

"Wdzieranie się do pomieszczeń Trybunału przeznaczonych dla sędziów z nikogo nie czyni jeszcze sędziego TK. Sama taka próba jest gorsząca i budzi politowanie. Zgodnie z Konstytucją RP i ustawą o statusie sędziów, sędzią Trybunału zostaje się po wyborze przez Sejm i złożeniu ślubowania wobec prezydenta. Wierzę, że prawo w Polsce, otwiera się w nowym oknie ma wciąż moc" - przekazano w oświadczeniu.

Maciej Berek wybrany sędziego TK. Ślubował w Sejmie

Maciej Berek, były minister ds. nadzoru nad polityką rządu w gabinecie Donalda Tuska, został 4 września wybrany przez Sejm na stanowisko sędziego TK.

Karol Nawrocki nie odebrał jednak od niego ślubowania, argumentując, że nie spełnił on wymogów formalnych.

Berek złożył w środę ślubowanie w Sejmie, jednak na uroczystości zabrakło Karola Nawrockiego, otwiera się w nowym oknie. Sędzia TK tłumaczył, że "nie otrzymał żadnej odpowiedzi ze strony prezydenta na pismo, które zostało do niego skierowane". Berek prosił o wyznaczenie terminu, kiedy złoży ślubowanie przed głową państwa.



