W skrócie Biegli prokuratury wskazali, że kontynuowanie zniżania poniżej minimalnej bezpiecznej wysokości było kluczową okolicznością katastrofy smoleńskiej.

Załoga miała błędną ocenę wysokości lotu, wynikającą m.in. z niewłaściwego ustawienia wysokościomierza barometrycznego na minutę przed katastrofą.

System ostrzegający przed zbliżeniem do ziemi TAWS emitował sygnały ostrzegawcze, ale decyzja o odejściu na drugi krąg została podjęta zbyt późno.

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Rzecznik PK odniósł się do wszystkich czterech elementów składowych, które w ocenie biegłych przyczyniły się do katastrofy smoleńskiej.

W przypadku niestabilnego podejścia do lądowania samolotu katastrofy smoleńskiej prok. Nowak poinformował, iż biegli ustalili, że manewr końcowego zejścia rozpoczął się zbyt późno, a przez to samolot tracił za szybko wysokość.

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Katastrofa smoleńska. "Samolot zniżał się zbyt szybko, a załoga błędnie oceniła wysokość" Polsat News

Jak dodał, zdaniem biegłych, optymalną utratą wysokości było około 5 metrów na sekundę, a w tym przypadku samolot "musiał" tracić ją z prędkością ok. 7-8 metrów na sekundę, czasami nawet 9.

Katastrofa smoleńska. Załoga miała "błędną ocenę wysokości"

W przypadku drugiego elementu - błędnej oceny rzeczywistej wysokości - prok. Nowak powiedział, iż zdaniem biegłych załoga miała "błędną ocenę" co do wysokości samolotu.

Wskazał, że na około minutę przed katastrofą system TAWS (ostrzegający przed niebezpiecznym zbliżeniem się do ziemi) wyemitował pierwsze ostrzeżenie.

Około trzy sekundy później - mówił rzecznik PK - załoga "zmieniła ustawienie wysokościomierza barometrycznego" w ten sposób, iż wskazywał on wyższe położenie, niż w rzeczywistości. Jak podkreślił, to ta zmiana, zdaniem biegłych, doprowadziła do utraty świadomości załogi co do wysokości.

Przyczyny katastrofy smoleńskiej. Wskazano "absolutnie kluczową" okoliczność

Jednocześnie nawigator odczytywać miał wysokość samolotu z radiowysokościomierza, który nie mierzył odległości do poziomu lotniska, a do ziemi znajdującej się bezpośrednio pod nim. Urządzenie więc w tych okolicznościach wskazywało większą wysokość, niż tą którą piloci powinni byli brać pod uwagę.

Jednak jako "absolutnie kluczową" okoliczność prok. Nowak wskazał kontynuowanie zniżania poniżej minimalnej wysokości. Jak dodał, wedle biegłych samolot nie powinien był zejść poniżej 120 metrów, jeżeli nie widział pasu startowego - co wynika z zasad bezpieczeństwa. Ten jednak to zrobił i kontynuował, choć nie "uzyskał nigdy kontaktu wzrokowego z pasem startowym lub otoczeniem" i system TAWS zaczął emitować sygnały ostrzegacze.

Jak dodał, mniej więcej na 20 sekund przed tragedią system zaczął emitować ostrzeżenie najwyższego poziomu. To z kolei doprowadziło do czwartego elementu przyczyny katastrofy, czyli zbyt późne podjęcie decyzji o odejściu na drugi krąg - podkreślił.



