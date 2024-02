Jak czytamy we wpisie, który pojawił się w mediach społecznościowych "materiały, które stały się podstawą do złożenia zawiadomienia stanowią informację niejawną ".

W czwartek w trakcie briefingu prasowego polityk Nowej Lewicy poinformował dziennikarzy, że 27 listopada 2023 roku do Ministerstwa Cyfryzacji wpłynęło pismo od ministra funduszy i polityki regionalnej dotyczące refundacji programu .

Z pisma wynikało, że sposób realizacji inwestycji przyjęty przez resort jest niezgodny z wymaganiami wynikającymi ze wskaźników milowych . Miało to oznaczać, że wydatki poniesione na inwestycję najprawdopodobniej uznane zostaną przez Komisję Europejską za niekwalifikujące się do refundacji.

- Mogło dojść do sytuacji korupcyjnych , a w związku z tym, w trybie niejawnym, bo takie informacje podczas audytu otrzymaliśmy, zostanie złożone doniesienie do prokuratury, które będzie dotyczyły możliwości popełnienia przestępstwa przy organizacji tego przetargu - zapowiedział Gawkowski.

Krzysztof Gawkowski: Program był nieprzygotowany, źle zarządzany

Wniesienie sprawy do prokuratury przez szefa resortu cyfryzacji to kolejny krok dotyczący programu wprowadzonego przez rząd Prawo i Sprawiedliwość. Kilka dni wcześniej Krzysztof Gawkowski na wspólnej konferencji z minister edukacji Barbarą Nowacką poinformowali, że zawieszają projekt.

- Laptopy były niezabezpieczone przed niewłaściwym użyciem, narażały młodzież (...) na cyber zagrożenia. Po prostu rozdano zabawki . Nie przeprowadzono żadnej polityki dotyczącej higieny cyfrowej, tak ważnej we współczesnym świecie - wtórowała szefowa resortu edukacji.

"Laptop dla ucznia". Minister Cyfryzacji ogłasza zmiany

W trakcie konferencji przekazano, że rząd w najbliższej przyszłości podejmie działania, które skupią się przede wszystkim na przygotowaniu szkół do włączenia laptopów w działania edukacyjne .

Placówki muszą zapewnić odpowiednie warunki do ich wykorzystywania m.in. mowa o przygotowaniu przyłączy energetycznych.

- Dzisiaj zawieszamy program "Laptop dla ucznia", żeby w przyszłości dać szansę na nowy, świetny program "Cyfrowy uczeń", gdzie nikt nie zostanie pokrzywdzony, gdzie uczniowie czwartych klas będą wiedzieli, że mają narzędzie do pracy, do nauki, do wyrównywania szans - podkreślił minister.