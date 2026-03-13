Program Polska Zbrojna. Rząd przyjął uchwałę w sprawie realizacji SAFE
Rząd przyjął uchwałę w sprawie programu Polska Zbrojna. KPRM informuje, że ministrowie obrony i finansów zostali upoważnieni do podpisania umowy dotyczącej unijnego programu SAFE.
W skrócie
- Rząd przyjął uchwałę w sprawie programu Polska Zbrojna i upoważnił ministra obrony narodowej oraz ministra finansów i gospodarki do podpisania umowy dotyczącej SAFE.
- Pożyczka z SAFE zostanie zaciągnięta przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.
- Rząd zadeklarował kontynuację działań na rzecz pozyskania środków na wsparcie policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa oraz rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej.
Rząd reaguje na weto. Uchwała ws. przyjęcia SAFE
Uchwała stanowi, że pożyczka z SAFE zostanie zaciągnięta przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.
Ponadto rząd zadeklarował też kontynuację działań na rzecz pozyskania środków na wsparcie zadań: Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa oraz na rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej służącej zwiększeniu bezpieczeństw państwa.
Wiodącą rolę w koordynacji wykonywania zadań finansowanych z programu ma pełnić szef MON. W uchwale zagwarantowano też ochronę budżetu resortu obrony.
"Wobec bezprecedensowego i gwałtownego pogorszenia się bezpieczeństwa w Europie, Polska musi pilnie i na dużą skalę zwiększyć inwestycje w zbrojenia. Rada Ministrów upoważniła Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Finansów i Gospodarki do podpisania umowy dotyczącej SAFE" - przekazano w opublikowanym na stronie KPRM komunikacie.
Uchwała przewiduje m.in.: zapewnienie wewnętrznego systemu kontroli dotyczącego wykorzystania pieniędzy z programu oraz osłonę antykorupcyjną i kontrwywiadowczą z wykorzystaniem pieniędzy z SAFE.
W komunikacie zaznaczono, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
"Decyzja rządu wynika z potrzeby wzmocnienia potencjału obronnego oraz zdolności odstraszania polskiego wojska w obecnej sytuacji geopolitycznej. Uwzględnia także konieczność wsparcia i rozwoju krajowego przemysłu zbrojeniowego" - czytamy.
Artykuł aktualizowany.