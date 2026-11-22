Spis treści: Oszustwa na całą Polskę - ZUS ostrzega Oferują "program emerytalny" i podwyżkę świadczenia. To kłamstwo Presja czasu i emocje - główna broń oszustów ZUS z apelem do seniorów: "Przejmij inicjatywę!" Gdzie szukać pomocy w razie wątpliwości?

Przez cały październik trwała 10. edycja Dni Seniora. W wydarzeniach zorganizowanych w całym kraju wzięło udział ok. 20 tysięcy osób, a tematem przewodnim tegorocznych spotkań była walka z dezinformacją oraz bezpieczeństwo osób starszych.

- Kilka lat temu cała Polska usłyszała o oszustwach metodą na wnuczka. Dziś uczulamy, że naciągacze podają się za pracowników instytucji, której z zasady każdy z nas ufa: policji, banku czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - mówi rzeczniczka prasowa ZUS Anna Kalita.

Oszustwa na całą Polskę - ZUS ostrzega

Jak działają fałszywi urzędnicy? Oszuści potrafią brzmieć niezwykle przekonująco, o czym przekonują się seniorzy w całej Polsce. ZUS przedstawił historie, o których seniorzy opowiadają ich pracownikom.

Jedna z historii wydarzyła się w Łodzi. Do sali obsługi I Oddziału ZUS w tym mieście zgłosił się mężczyzna, aby upewnić się, czy jego emerytura jest bezpieczna. Poprzedniego dnia usłyszał od kobiety podającej się za pracownicę ZUS, że ktoś próbuje przejąć jego emeryturę. Po chwili zadzwonił rzekomy pomocnik, który zadeklarował wsparcie, pod warunkiem, że emeryt zaloguje się do banku i poda kod. Łodzianin uznał to za dziwne, przerwał połączenie i postanowił osobiście wybrać się do placówki ZUS.

Oferują "program emerytalny" i podwyżkę świadczenia. To kłamstwo

W Tarnowie działa oszustwo na "program emerytalny". Do emeryta z tego miasta zadzwoniła kobieta oferująca przystąpienie do specjalnego programu, który miał zagwarantować automatyczną podwyżkę świadczenia. Haczykiem była jednak opłata w wysokości 800 zł. Mężczyzna miał natychmiast opłacić ją za pomocą linku przesłanego w SMS-ie.

Do drzwi emerytki z Bydgoszczy zapukała kobieta z nowiną, że premier zapewnił dodatkowe unijne pieniądze dla polskich emerytów. Potrzebny był dowód i legitymacja, co mogło się skończyć zaciągnięciem ogromnego kredytu. Seniorka na szczęście zażądała pokazania legitymacji służbowej pracownika ZUS - oszustka rzekomo poszła po nią do samochodu i już nie wróciła.

Z kolei we Wrocławiu oszuści krążyli po domach i wmawiali seniorom, że mogą zagwarantować im wyższe świadczenia już od kolejnego miesiąca. Jedynym haczykiem było wypełnienie wniosku wyłudzającego wrażliwe dane osobowe.

Presja czasu i emocje - główna broń oszustów

Podczas Dni Seniora eksperci z NASK oraz policjanci wskazali na punkt wspólny historii oszustw. Przede wszystkim jest to presja czasu. Takie osoby próbują wybić nas z rytmu dnia. Pod wpływem emocji naturalnie jesteśmy w stanie podejmować bardziej pochopne decyzje, co naciągacze bezwzględnie wykorzystują.

ZUS przypomniał, że może to być przekonywanie o jedynej w swoim rodzaju okazji, która trwa tylko dzisiaj. Ma to na celu osłabienie czujności i wymuszenie poczucia straty - przekonania, że brak działania sprawi, iż "okazja przejdzie nam koło nosa". To często prowadzi do bezrefleksyjnego działania, a oszuści wykorzystują to, aby zdobyć m.in. dane z dowodu osobistego, hasła do bankowości elektronicznej i inne wrażliwe informacje, które mogą pomóc im w pozbawieniu seniorów oszczędności czy też zaciągnięciu na ich konto długów.

ZUS z apelem do seniorów: "Przejmij inicjatywę!"

Zakład przypomina, że urzędnicy pracujący w ZUS nie przychodzą z ofertami do klientów, jak mają w zwyczaju oszuści. Pracownicy nie pukają do drzwi, a mogą się kontaktować jedynie elektronicznie bądź przez SMS ZUS. Co ważne, dotyczy to tylko osób, które mają swoje konto na profilu eZUS oraz dodatkowo wybrały taki sposób komunikacji.

Z tego też powodu ZUS apeluje do seniorów, aby przejęli inicjatywę. Nie powinni oni zawierzać słowom oszustów. Najlepiej podziękować za ofertę i nie wpuszczać takich osób do domu lub odłożyć telefon (jeśli rozmowa była prowadzona telefonicznie), a następnie na spokojnie zweryfikować informacje. Tak jak wspomnieliśmy, oszuści działają pod presją czasu - wywierają nacisk na rozmówców, aby decydowali się jak najszybciej i nie mieli czasu na weryfikację, która może ich łatwo zdemaskować.

Gdzie szukać pomocy w razie wątpliwości?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych apeluje, aby w przypadku wątpliwości wzglądem tożsamości osoby podającej się za pracownika skontaktować się z najbliższą placówką. Można to zrobić telefonicznie pod numerem 22 560 16 00 bądź mailowo (cot@zus.pl).

Osoby, które stały się ofiarą oszustwa lub podejrzewają jego próbę, mogą również zgłosić ten fakt na policję. Wyłudzenie pieniędzy jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Źródło: zus.pl



