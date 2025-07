Prognozy opadów nie zachwycają. Na wyraźną zmianę jeszcze poczekamy

Wakacyjna pogoda jak dotąd nie zachwyca. Cały czas zmagamy się z burzami i deszczem, a temperatury też nie zachwycają. Wiele wskazuje na to, że na bardziej letnią aurę będziemy musieli poczekać do sierpnia. Możliwe, że to w tym miesiącu będziemy mogli cieszyć się większą ilością słońca, ale też nie od razu.