Najbliższe dni nadal przyniosą deszcz i ochłodzenie. Jedynie na wschodzie kraju temperatura może osiągnąć w tym tygodniu temperatury w okolicach 24-26 stopni. W większości kraju termometry pokażą ok. 21-23 stopni, a nad morzem i w górach nawet 18-20 stopni. Jeszcze zimniej będzie nocami - temperatury mogą spaść do ok. 10-14 stopni.