Spis treści: Przewidywany wzrost emerytur w 2027. Jaka podwyżka czeka emerytów? O ile waloryzowano emerytury na przestrzeni ostatnich lat? Jak wzrosną emerytury w 2027 roku? Przewidywane kwoty Waloryzacja emerytur 2027 a pozostałe świadczenia dla seniorów

Emeryci w 2027 roku najprawdopodobniej nie będą mogli liczyć na wysoką podwyżkę. Jeśli wstępne wskaźniki utrzymają się na obecnym poziomie, to emerytury i renty wzrosną o mniej niż 3,5 proc. Takiej sytuacji nie było od 2019 roku. Ile dokładnie mogą zyskać seniorzy w nadchodzącym roku?

Przewidywany wzrost emerytur w 2027. Jaka podwyżka czeka emerytów?

Rząd odsłonił pierwsze karty na 2027 rok. Przy okazji startu prac nad przyszłorocznym budżetem padła ważna deklaracja: emerytury i renty wzrosną o co najmniej 3,48 procent. Co ważne, liczba ta to rządowa gwarancja. Nawet jeśli z oficjalnych, ustawowych wzorów wyszłoby mniej, rząd obiecuje, że nie zejdzie poniżej tej granicy. Gdyby jednak z zimowych wyliczeń inflacji i wzrostu płac wynikła wyższa stawka - wtedy obowiązujące prawo zmusi rząd do wypłaty wyższych podwyżek.

Te szacunki wynikają bezpośrednio z najnowszych założeń makroekonomicznych przyjętych przez Radę Ministrów. Państwo już teraz musi zacząć składać budżet w jedną całość. W tych samych planach rząd założył, że pensje w budżetówce oraz płaca minimalna urosną o 3 proc. Pamiętajmy jednak, że to na razie wstępny szkic. Jeśli w najbliższych miesiącach gospodarka mocno się zmieni, rząd będzie mógł jeszcze we wrześniu te założenia skorygować.

O ile waloryzowano emerytury na przestrzeni ostatnich lat?

Wszystko wskazuje na to, że 2027 rok przyniesie emerytom najniższe podwyżki w całej obecnej dekadzie. Jeśli te prognozy się sprawdzą, będzie to najskromniejsza waloryzacja od 2019 roku, kiedy wskaźnik wyniósł zaledwie 2,86 proc. W latach 20. XXI wieku emerytury wrastały następująco w:

2020 roku było to 3,56 proc.;

2021 roku było to 4,24 proc.;

2022 roku było to 7 proc.;

2023 roku było to 14,80 proc.;

2024 roku było to 12,12 proc.;

2025 roku było to 5,5 proc.;

2026 roku było to 5,3 proc.

Prognozowane na 2027 rok 3,48 proc. to bezpośredni efekt spadającej inflacji. Choć dla emerytów oznacza to mniejszy fizyczny przyrost gotówki na koncie niż w ubiegłych latach, to z drugiej strony jest to znak, że ceny w sklepach przestały rosnąć w tak drastycznym tempie.

Jak wzrosną emerytury w 2027 roku? Przewidywane kwoty

Jeśli przewidywany wskaźnik utrzyma się na poziomie 3,48 proc. to podwyżki będą znacząco mniejsze niż w latach ubiegłych. Przy czym warto pamiętać, że ten sam wskaźnik dotyczy nie tylko samych emerytur, ale również rent oraz całego pakietu dodatków wypłacanych przez ZUS.

Jak wzrosną emerytury? Jeśli wzrost wyniesie 3,48 proc. To emeryci mogą liczyć na następujące kwoty brutto:

1978,48 zł (emerytura minimalna) - wzrośnie o 68,85 zł, co da nową kwotę 2047,33 zł;

2500 zł - wzrośnie o 87,00 zł, co da nową kwotę 2587,00 zł;

3000 zł - wzrośnie o 104,40 zł, co da nową kwotę 3104,40 zł;

4000 zł - wzrośnie o 139,20 zł, co da nową kwotę 4139,20 zł;

5000 zł - wzrośnie o 174,00 zł, co da nową kwotę 5174,00 zł.

Waloryzacja emerytur 2027 a pozostałe świadczenia dla seniorów

Waloryzacja automatycznie podnosi też kwoty świadczeń dodatkowych. Najpopularniejszy z nich, czyli dodatek pielęgnacyjny (przyznawany m.in. automatycznie seniorom po 75. roku życia), które wynosi obecnie 366,68 zł brutto.

Jeśli pomnożymy go przez prognozowany wskaźnik 3,48 proc. to podwyżka wyniesie 12,76 zł. Tym samym dodatek pielęgnacyjny w 2027 roku może wynieść 379,44 zł.

Dokładnie taki sam mechanizm obejmie również inne świadczenia, takie jak np. dodatek kombatancki. Wszystkie te kwoty zmienią się oficjalnie 1 marca 2027 roku.

Warto pamiętać, że prezentowane kwoty to na razie jedynie prognozy. Ostateczny wskaźnik waloryzacji poznamy dopiero w lutym przyszłego roku - zostanie on obliczony na podstawie realnych danych dotyczących inflacji oraz wzrostu płac w 2026 roku.





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