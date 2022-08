Po upalnym weekendzie w poniedziałek w kraju będzie chłodniej. Pojawi się zachmurzenie duże i umiarkowane. Już od rana występują przelotne opady deszczu. Jak prognozują meteorolodzy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, na północy kraju będzie deszczowo, mogą pojawić się burze z porywami wiatru do 70 km/h. W poniedziałek temperatura wyniesie od 19 stopni C nad morzem do 26 st. C na wschodzie.

Najgorsza pogoda szykuje się na wschodzie kraju, gdzie pojawią się intensywne opady i burze. IMGW na wchodzie wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem, które obowiązują od 6:00 do 20:00.







Reklama

We wtorek na północy i w centrum kraju pojawią się przelotne opady, możliwe są również słabe burze. Temperatura maksymalna sięgnie do 24 st. C na Podkarpaciu. W środę zachmurzenie będzie przeważać na Podlasiu, Suwalszczyźnie, nad morzem. W tych miejscach mogą pojawić się opady deszczu. Nad morzem temperatura maksymalna sięgnie 18 st. C, najcieplej będzie na południu kraju, gdzie na termometrach będzie można zobaczyć 23 st. C.

Pogoda. Pochmurny początek roku szkolnego

Według IMGW, początek roku szkolnego będzie pochmurny. Przelotnie popadać może w rejonie Zatoki Gdańskiej. W czwartek będzie chłodniej, temperatura maksymalna wyniesie do 17 st. C w Suwałkach i do 22 st. C w Przemyślu.

W piątek czeka nas jeszcze większe ochłodzenie, maksymalna temperatura w Suwałkach wyniesie 16 st. C, a 22 st. C w Zgorzelcu. Jak informują meteorolodzy, w przeważającej części kraju będzie jednak słonecznie, jednie na północy może pojawić się zachmurzenie. Synoptycy nie przewidują opadów.

Przelotne opady w weekend

Sobota ma być pogodna. W rejonie Kotliny Kłodzkiej po południu możliwe są opady deszczu. Natomiast w niedzielę przelotnie popada na południowym zachodzie. W sobotę maksymalnie na termometrach zobaczymy 18 st. C w Suwałkach i 23 st. C w Katowicach i Warszawie.

W niedzielę najwyższa temperatura 25 st. C będzie na zachodzie Polski.

Ta apka mówi, kiedy spadnie deszcz - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store