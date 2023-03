Prognoza pogody na niedzielę: Czeka nas prawdziwie wiosenna aura

Oprac.: Kinga Poniewozik Polska

W niedzielę Polska będzie podzielona na pół. To za sprawą niżu, który dociera do kraju znad zachodu. Na południu Polski będzie pogodnie i z temperaturą dochodzącą do 16-17 stopni Celsjusza. Na północy więcej chmur, z których w rejonie Pomorza Zachodniego i krańcach lubuskiego może spaść przelotny deszcz.

Zdjęcie Temepratura w całej Polsce będzie wynosiła powyżej 10 stopni Celsjusza / Marcin Szkodziński / Agencja FORUM