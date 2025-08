Prognoza pogody na najbliższe dni. Grad i burze przejdą przez Polskę

W skrócie W najbliższych dniach w Polsce prognozowane są intensywne opady deszczu, burze oraz lokalnie grad, szczególnie na wschodzie kraju.

Temperatura nocą może spaść nawet do 11 stopni Celsjusza w regionach górskich i Bieszczadach, natomiast w dzień w centrum i na wschodzie termometry pokażą nawet 28-30 stopni.

Towarzyszyć temu będą silniejsze porywy wiatru, zwłaszcza podczas burz, które miejscami mogą osiągać nawet 70-80 km/h.

Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wyże będą obejmowały swym zasięgiem Bałkany, północno-wschodnią oraz częściowo zachodnią Europę. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę będą kształtowały niże.

Polska znajdzie się w bruździe niskiego ciśnienia, z przemieszczającym się od południa pofalowanym frontem chłodnym, która będzie oddzielać rozbudowujący się klin Wyżu Azorskiego od zalegającego na wschodzie klina wyżu znad Rosji. Zachód kraju pozostanie w chłodniejszej, a wschód w cieplejszej i wilgotniejszej masie powietrza polarnego morskiego.

Jak przekazał z kolei synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Wiesław Winnicki, w nocy z soboty na niedzielę na wschodzie Polski pojawi się duże zachmurzenie z opadami deszczu i burz. W dalszej części nocy prognozowane jest tam zachmurzenie na ogół małe i umiarkowane.

Winnicki zaznaczył, że od południowego zachodu w kierunku północnym przemieszczać się będzie strefa dużego zachmurzenia z opadami deszczu o natężeniu umiarkowanym. Obejmie ona centrum i zachód naszego kraju, a nad ranem dotrze nad wybrzeże. Miejscami pojawią się burze.

Prognoza pogody na najbliższe dni. Grad i burze nad Polską

Z soboty na niedzielę prognozowana wysokość opadów deszczu wyniesie od 15 do 25 mm, lokalnie ok. 35 mm. Temperatura minimalna wyniesie w nocy ok. 13-16 st. C. W kotlinach górskich oraz Bieszczadach spodziewane są spadki do 11 st. C.

Na zachodzie kraju wiać będzie wiatr słaby, zmienny, a na pozostałym obszarze - słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. W trakcie burz oraz w rejonie Karpat porywy wiatru mogą dochodzić do 60 km/h.

W niedzielę na zachodzie prognozowane jest zachmurzenie na ogół duże. Większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia według synoptyka pojawią się we wschodniej Polsce. Przed południem na zachodzie oraz w centrum kraju prognozowane są opady deszczu o charakterze ciągłym, po południu przechodzące w opady przelotne.

Na wschodzie kraju po południu spodziewane są liczne burze, którym miejscami towarzyszył będzie grad. Prognozowana wysokość opadów na zachodzie kraju wyniesie 10-20 mm, a na wschodzie od 20 do 30 mm deszczu. Winnicki zaznaczył, że punktowo wysokość opadów deszczu dojdzie nawet do 40 mm.

Termometry wskażą maksymalnie 19 st. C na zachodzie, ok. 23 st. C w centrum i 28, a lokalnie nawet 30 st. C na wschodzie. Chłodniej będzie w kotlinach górskich - od 17 do 19 st. C. Wiać będzie wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie zachodni, a na wschodzie skręcający na południowy oraz południowo-wschodni. W czasie burz porywy wiatru mogą dochodzić do 70-80 km/h.

Pogoda. Deszczowe chmury nad Polską. Temperatura spadnie

W nocy z niedzieli na poniedziałek prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i duże. We wczesnych godzinach nocnych na wschodzie i północy kraju pojawią się przelotne opady deszczu oraz zanikające stopniowo burze.

Temperatura minimalna wyniesie od 13 st. C miejscami na Dolnym Śląsku oraz na Pomorzu Gdańskim do 15-16 st. C na pozostałym obszarze. Chłodniej, bo 11-12 st. C, będzie w Kotlinie Kłodzkiej, na Podhalu, w wyższych partiach Beskidów. Wiać będzie wiatr słaby, okresami umiarkowany, przeważnie z kierunków zachodnich.

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, na wschodzie miejscami burze, możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz od 10 mm do 15 mm.

Temperatura maksymalna od 20 st. C do 24 st. C, chłodniej w kotlinach górskich od 18 st. C do 19 st. C, na na Podkarpaciu lokalnie około 17 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie i północy miejscami porywisty, z kierunków zachodnich. W czasie burz wiatr do 60 km/h.

