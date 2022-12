Prognoza pogody. Marznące mgły, w nocy nawet -17 stopni C.

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie miejscami na północy i wschodzie okresami duże. Na południowym wschodzie liczne marznące mgły, ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -15 st. C na wschodzie, -17 st. C lokalnie w Małopolsce, na Kielecczyźnie i Podkarpaciu, około -9 st. C w centrum do -6 st. C na zachodzie, na Półwyspie Helskim około -3 st. C, lokalnie w Małopolsce, na Kielecczyźnie i Podkarpaciu -17 st. C.

Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków południowych.

Z początkiem tygodnia nad Polskę zacznie napływać coraz cieplejsze powietrze. Od zachodu wkroczy front atmosferyczny z opadami deszczu ze śniegiem, deszczu i deszczu marznącego powodującego gołoledź, który odsunie się na wschód dopiero w nocy z wtorku na środę. Będzie ślisko.

Dodatkowo ocieplenie i opady deszczu spowodują miejscami gwałtowne topnienie pokrywy śnieżnej. Roztopy mogą lokalnie wpływać na sytuację hydrologiczną - prognozuje IMGW.