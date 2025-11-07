W skrócie Podczas długiego weekendu przewidywane jest duże zachmurzenie, lokalne opady deszczu i niskie temperatury, zwłaszcza w nocy.

Mgły będą ograniczać widzialność, szczególnie na południu i wschodzie kraju, a najcieplej będzie nad morzem.

Pogoda będzie zmienna, z możliwymi przejaśnieniami na południu i zachodzie w Święto Niepodległości.

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w sobotę na północy i zachodzie kraju spodziewane jest zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane, na pozostałym obszarze kraju przeważnie duże. Na południu miejscami słabe opady deszczu, w Tatrach deszczu ze śniegiem i śniegu.

Do południa, zwłaszcza na południu i wschodzie kraju, mgły ograniczające widzialność do 100-200 m - w rejonie mgieł wystąpi zachmurzenie całkowite. Temperatura maksymalna od 10 st. C do 13 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni i wschodni.

W nocy zachmurzenie przeważnie duże i miejscami słabe opady deszczu. W wielu miejscach utworzą się mgły ograniczające widzialność do 100-200 m, w rejonie mgieł zachmurzenie całkowite.

Temperatura minimalna od 1°st. C do 5 st. C. Cieplej będzie nad morzem, około 7 st. C, a najchłodniej w kotlinach karpackich, około -1st. C. Wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunków wschodnich.

Prognoza pogody na długi weekend. Nadchodzi ochłodzenie

Duże zachmurzenie utrzyma się także w nocy z soboty na niedzielę. Miejscami pojawią się opady deszczu. W nocy i rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m.

W niedzielę spodziewana jest temperatura minimalna od 1st. C do 5 st. C, cieplej będzie nad morzem, około 8 st. C. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 st. C do 11 st. C. Wiatr słaby, z kierunków południowych i zachodnich.

Podobna pogoda utrzyma się w poniedziałek. IMGW wskazuje, że zachmurzenie będzie duże i okresami wystąpią opady deszczu. Temperatura minimalna od 3 st. C do 6 st. C, cieplej lokalnie nad morzem, około 8 st. C. Temperatura maksymalna od 6 st. C do 10 st. C. Wiatr słaby, zmienny.

Pogoda na 11 listopada. Chmury, deszcz i maksymalnie 10 stopni

W nocy z 10 na 11 listopada IMGW spodziewa się dużego zachmurzenia i okresowych opadów deszczu. Temperatura minimalna ma wynieść od 3°C do 6°C, cieplej lokalnie będzie nad morzem, około 8°C. Maksymalnie termometry pokażą od 6°C do 10°C. Wiatr słaby, zmienny.

Podobnie prezentuje się prognoza na Święto Niepodległości. IMGW przewiduje zachmurzenie duże, na południu i zachodzie większe przejaśnienia. Miejscami przelotne opady deszczu.

Temperatura minimalna od 1 st. C do 6 st. C, cieplej miejscami na wybrzeżu, około 8 st. C. Temperatura maksymalna od 6 st. C do 10 st. C. Wiatr słaby, przeważnie zachodni.

