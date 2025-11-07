Prognoza na długi weekend nie zachwyca. Koniec złotej polskiej jesieni
Pogoda w długi weekend nie będzie rozpieszczać. Najnowsza prognoza wskazuje, że przez większość czasu należy spodziewać się dużego zachmurzenia, temperatur oscylujących około 10 st. C, a także przelotnych opadów deszczu. Szczególną ostrożność powinni zachować ci, którzy długi weekend planują spędzić w górach - w Tatrach spodziewane są opady deszczu ze śniegiem i śniegu.
W skrócie
- Podczas długiego weekendu przewidywane jest duże zachmurzenie, lokalne opady deszczu i niskie temperatury, zwłaszcza w nocy.
- Mgły będą ograniczać widzialność, szczególnie na południu i wschodzie kraju, a najcieplej będzie nad morzem.
- Pogoda będzie zmienna, z możliwymi przejaśnieniami na południu i zachodzie w Święto Niepodległości.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w sobotę na północy i zachodzie kraju spodziewane jest zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane, na pozostałym obszarze kraju przeważnie duże. Na południu miejscami słabe opady deszczu, w Tatrach deszczu ze śniegiem i śniegu.
Do południa, zwłaszcza na południu i wschodzie kraju, mgły ograniczające widzialność do 100-200 m - w rejonie mgieł wystąpi zachmurzenie całkowite. Temperatura maksymalna od 10 st. C do 13 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni i wschodni.
Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia
W nocy zachmurzenie przeważnie duże i miejscami słabe opady deszczu. W wielu miejscach utworzą się mgły ograniczające widzialność do 100-200 m, w rejonie mgieł zachmurzenie całkowite.
Temperatura minimalna od 1°st. C do 5 st. C. Cieplej będzie nad morzem, około 7 st. C, a najchłodniej w kotlinach karpackich, około -1st. C. Wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunków wschodnich.
Prognoza pogody na długi weekend. Nadchodzi ochłodzenie
Duże zachmurzenie utrzyma się także w nocy z soboty na niedzielę. Miejscami pojawią się opady deszczu. W nocy i rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m.
W niedzielę spodziewana jest temperatura minimalna od 1st. C do 5 st. C, cieplej będzie nad morzem, około 8 st. C. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 st. C do 11 st. C. Wiatr słaby, z kierunków południowych i zachodnich.
Podobna pogoda utrzyma się w poniedziałek. IMGW wskazuje, że zachmurzenie będzie duże i okresami wystąpią opady deszczu. Temperatura minimalna od 3 st. C do 6 st. C, cieplej lokalnie nad morzem, około 8 st. C. Temperatura maksymalna od 6 st. C do 10 st. C. Wiatr słaby, zmienny.
Pogoda na 11 listopada. Chmury, deszcz i maksymalnie 10 stopni
W nocy z 10 na 11 listopada IMGW spodziewa się dużego zachmurzenia i okresowych opadów deszczu. Temperatura minimalna ma wynieść od 3°C do 6°C, cieplej lokalnie będzie nad morzem, około 8°C. Maksymalnie termometry pokażą od 6°C do 10°C. Wiatr słaby, zmienny.
Podobnie prezentuje się prognoza na Święto Niepodległości. IMGW przewiduje zachmurzenie duże, na południu i zachodzie większe przejaśnienia. Miejscami przelotne opady deszczu.
Temperatura minimalna od 1 st. C do 6 st. C, cieplej miejscami na wybrzeżu, około 8 st. C. Temperatura maksymalna od 6 st. C do 10 st. C. Wiatr słaby, przeważnie zachodni.
Prognoza dla trzech milionów miejscowości, aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store