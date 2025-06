Jak wynika z najnowszych prognoz IMGW do końca obecnego tygodnia będziemy mieli do czynienia z delikatnym ochłodzeniem. Zdecydowanie ociepli się w okolicach weekendu i od soboty temperatury wyraźnie przekroczą granicę 20 stopni Celsjusza.

W niedzielę na zachodzie oraz w kolejnych dniach lokalnie w centrum, na południu oraz na wschodzie będzie bardzo ciepło i tam do upału może zabraknąć bardzo niewiele. Jeśli spełnią się obecne prognozy, fala ciepła opadnie w połowie przyszłego tygodnia, tuż przed świętem Bożego Ciała .

W tym roku przypada ono 19 czerwca. Tego dnia temperatury nie powinny być tak wysokie jak wcześniej i na północnych krańcach Polski wyniosą kilka stopni poniżej 20 st. C. Najcieplej będzie w centrum oraz na południu: od 24 do 26 stopni Celsjusza .

Czy w Boże Ciało trzeba iść do kościoła?

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało, to święto nakazane, czyli obowiązkowe. Oznacza to, że w Boże Ciało trzeba iść do kościoła, jeśli jest się praktykującym katolikiem.