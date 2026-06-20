"Próg bólu został przekroczony". Prezydent o decyzji ws. orderu Zełenskiego

Maciej Olanicki

Maciej Olanicki

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- Jesteśmy dumnym narodem polskim i mamy swój próg bólu w sprawach, które dotyczą nas i naszych sojuszników. Ten próg bólu został przekroczony, dlatego odebrałem prezydentowi Zełenskiemu Order Orła Białego - powiedział w Grabówce na Śląsku Karol Nawrocki. Prezydent podkreślił, że "Polaków nie trzeba uczyć czym jest wojna". Wizytę na Śląsku wykorzystał także do krytyki rządu.

Karol Nawrocki
Karol Nawrocki podczas wizyty na Śląsku skomentował swoją decyzję o odebraniu Wołodymirowi Zełenskiemu Orderu Orła BiałegoJarek PraszkiewiczPAP

W skrócie

  • Prezydent wyjaśnił, że odebranie Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu to skutek "przekroczenia progu bólu" w sprawach dotyczących Polski.
  • Prezydent podczas wizyty na Śląsku odnosił się do polskiej historii oraz zagrożeń ze strony sowieckiej i rosyjskiej, podkreślając doświadczenie Polaków związane z wojną.
  • Prezydent krytykował obecny rząd, zwracając uwagę na aferę w Warszawskim Szpitalu Południowym oraz trudności w funkcjonowaniu opieki zdrowotnej.
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- Wiemy, czym jest wojna. Wiemy, czym jest walka o niepodległość. Wiemy, czym jest postsowieckie, dziś rosyjskie zagrożenie. Ale jesteśmy dumnym narodem polskim i mamy swój próg bólu w sprawach, które dotyczą nas i naszych sojuszników. Ten próg bólu został przekroczony, dlatego odebrałem prezydentowi Zełenskiemu Order Orła Białego - powiedział Karol Nawrocki podczas obchodów Narodowego Dnia Powstań Śląskich.

Prezydent zaznaczył, że "nas Polaków nie trzeba uczyć tego, czym jest wojna". - Nam nie trzeba przypominać o tym, jak wygląda wojna, jak wyglądają totalitaryzmy, ten sowiecki i ten niemiecki - mówił.

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- Nam nie trzeba mówić, z jakimi konsekwencjami wiąże się wojna z postsowiecką Federacją Rosyjską, bo gdy myślimy o wspólnocie narodowej właśnie tak, to w wieku XX byliśmy wolni tylko przez 31 lat - kontynuował prezydent.

Karol Nawrocki na Śląsku. "Wiemy, czym jest wojna"

Karol Nawrocki wiele uwagi poświęcił historii Śląska, ale też krytyce rządu. Prezydent przypomniał m.in. aferę w Warszawskim Szpitalu Południowym, stwierdzając, że "obecny rząd rozmija się ze społecznymi oczekiwaniami, ze społecznymi potrzebami, z głosem narodu".

- W Wodzisławiu organizuje się publiczną zbiórkę środków finansowych, chce się uzbierać 4,7 mln złotych, żeby uratować oddział położniczo-ginekologiczny, podczas gdy w tym samym czasie człowiek z legitymacją partyjną w Szpitalu Południowym w Warszawie bierze 1,5 mln złotych nie wiadomo za co. A tu kobiety nie mają gdzie rodzić - powiedział Karol Nawrocki.

- Nie po to prezydent słucha Polaków, aby przechodzić obojętnie obok próby budowy budowania salonu VIP dla elit. Tak Polska nie będzie wyglądać, a legitymacja partyjna nie może w Polsce decydować o tym, czy ktoś dostanie się do lekarza, czy nie dostanie się do lekarza. To jest rzecz, którą naród polski odrzuca jednoznacznie - stwierdził prezydent.

Wołodymyr Zełenski pozbawiony Orderu Orła Białego

Karol Nawrocki ogłosił decyzję o pozbawieniu prezydenta Ukrainy Orderu Orła Białego w piątek. Przyczyną była decyzja Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu imienia "Bohaterów UPA" Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ".

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- Nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy odwołującej się do zbrodniarzy z UPA ma znaczenie wykraczające daleko poza wewnętrzną sprawę Ukrainy. Przekazywaliśmy nasze stanowisko i oczekiwanie ponownego rozważenia skutków tej decyzji dla relacji między naszymi państwami. Ostatecznie stanowisko strony ukraińskiej nie uległo zmianie - wyjaśnił prezydent w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

W odpowiedzi na decyzję prezydenta polskie odznaczenia zwrócił Kyryłło Budanow, szef gabinetu Wołodymyra Zełenskiego, szef dyplomacji Andrij Sybiha oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.

- Żaden prezydent innego państwa nie będzie nam dyktował naszej historii - skomentował decyzję prezydenta Nawrockiego Sybiha.

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