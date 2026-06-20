W skrócie Prezydent wyjaśnił, że odebranie Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu to skutek "przekroczenia progu bólu" w sprawach dotyczących Polski.

Prezydent podczas wizyty na Śląsku odnosił się do polskiej historii oraz zagrożeń ze strony sowieckiej i rosyjskiej, podkreślając doświadczenie Polaków związane z wojną.

Prezydent krytykował obecny rząd, zwracając uwagę na aferę w Warszawskim Szpitalu Południowym oraz trudności w funkcjonowaniu opieki zdrowotnej.

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- Wiemy, czym jest wojna. Wiemy, czym jest walka o niepodległość. Wiemy, czym jest postsowieckie, dziś rosyjskie zagrożenie. Ale jesteśmy dumnym narodem polskim i mamy swój próg bólu w sprawach, które dotyczą nas i naszych sojuszników. Ten próg bólu został przekroczony, dlatego odebrałem prezydentowi Zełenskiemu Order Orła Białego - powiedział Karol Nawrocki podczas obchodów Narodowego Dnia Powstań Śląskich.

Prezydent zaznaczył, że "nas Polaków nie trzeba uczyć tego, czym jest wojna". - Nam nie trzeba przypominać o tym, jak wygląda wojna, jak wyglądają totalitaryzmy, ten sowiecki i ten niemiecki - mówił.

- Nam nie trzeba mówić, z jakimi konsekwencjami wiąże się wojna z postsowiecką Federacją Rosyjską, bo gdy myślimy o wspólnocie narodowej właśnie tak, to w wieku XX byliśmy wolni tylko przez 31 lat - kontynuował prezydent.

Karol Nawrocki na Śląsku. "Wiemy, czym jest wojna"

Karol Nawrocki wiele uwagi poświęcił historii Śląska, ale też krytyce rządu. Prezydent przypomniał m.in. aferę w Warszawskim Szpitalu Południowym, stwierdzając, że "obecny rząd rozmija się ze społecznymi oczekiwaniami, ze społecznymi potrzebami, z głosem narodu".

- W Wodzisławiu organizuje się publiczną zbiórkę środków finansowych, chce się uzbierać 4,7 mln złotych, żeby uratować oddział położniczo-ginekologiczny, podczas gdy w tym samym czasie człowiek z legitymacją partyjną w Szpitalu Południowym w Warszawie bierze 1,5 mln złotych nie wiadomo za co. A tu kobiety nie mają gdzie rodzić - powiedział Karol Nawrocki.

- Nie po to prezydent słucha Polaków, aby przechodzić obojętnie obok próby budowy budowania salonu VIP dla elit. Tak Polska nie będzie wyglądać, a legitymacja partyjna nie może w Polsce decydować o tym, czy ktoś dostanie się do lekarza, czy nie dostanie się do lekarza. To jest rzecz, którą naród polski odrzuca jednoznacznie - stwierdził prezydent.

Wołodymyr Zełenski pozbawiony Orderu Orła Białego

Karol Nawrocki ogłosił decyzję o pozbawieniu prezydenta Ukrainy Orderu Orła Białego w piątek. Przyczyną była decyzja Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu imienia "Bohaterów UPA" Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ".

- Nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy odwołującej się do zbrodniarzy z UPA ma znaczenie wykraczające daleko poza wewnętrzną sprawę Ukrainy. Przekazywaliśmy nasze stanowisko i oczekiwanie ponownego rozważenia skutków tej decyzji dla relacji między naszymi państwami. Ostatecznie stanowisko strony ukraińskiej nie uległo zmianie - wyjaśnił prezydent w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

W odpowiedzi na decyzję prezydenta polskie odznaczenia zwrócił Kyryłło Budanow, szef gabinetu Wołodymyra Zełenskiego, szef dyplomacji Andrij Sybiha oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.

- Żaden prezydent innego państwa nie będzie nam dyktował naszej historii - skomentował decyzję prezydenta Nawrockiego Sybiha.





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