W skrócie Ambasada USA w Warszawie ogłosiła zaprzysiężenie Thomasa Rose'a na ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce.

Mimo wcześniejszego ograniczenia działalności z powodu przerwy budżetowej, ambasada informowała o nominacji i zaprzysiężeniu na swoim profilu w serwisie X.

Thomas Rose jest prawicowym publicystą, byłym wydawcą 'Jerusalem Post' i doradcą Mike'a Pence'a, mianowanym przez Donalda Trumpa.

Na profilu US Embassy Warsaw w serwisie X pojawiło się zdjęcie przedstawiające Thomasa Rose'a podpisującego dokument zaprzysiężenia na ambasadora. Fotografia została opatrzona krótkim komunikatem.

"Składamy gratulacje ambasadorowi desygnowanemu Rose'owi, który obecnie przygotowuje się do reprezentowania Donalda Trumpa we wzmacnianiu amerykańsko-polskiego sojuszu z jednym z naszych najbliższych i najbardziej zaufanych partnerów" - czytamy.

Ambasada USA w Polsce informuje o zaprzysiężeniu Thomasa Rose'a

Kilka dni wcześniej na profilu ambasady USA w Warszawie pojawiła się też informacja o zatwierdzeniu nominacji Rose'a na stanowisko ambasadora USA w Polsce. Dwa wspomniane wyżej komunikaty opublikowano na koncie pomimo faktu, że wcześniej informowano o jego czasowym ograniczeniu.

1 października ambasada wystosowała oświadczenie, w którym wskazała, że nastąpiła przerwa w finansowaniu budżetowym działalności profilu. "Do czasu pełnego wznowienia pracy będziemy publikować jedynie komunikaty dotyczące bezpieczeństwa i sytuacji nadzwyczajnych" - napisano na początku miesiąca.

"Aktualizacje na tym koncie pozostają wstrzymane do czasu powrotu do normalnego trybu działania, z wyjątkiem pilnych alertów bezpieczeństwa" - dodano.

Kim jest Thomas Rose, nowy ambasador USA w Polsce?

Thomas Rose został mianowany przez prezydenta Donalda Trumpa na stanowisko nowego ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce już w lutym. Po kilku miesiącach otrzymał poparcie senackiej komisji spraw zagranicznych, choć wyboru nie akceptował żaden polityk Demokratów.

Prawicowy publicysta i komentator radiowy pełnił wcześniej m.in. funkcję doradcy wiceprezydenta Mike'a Pence'a. Przed nominacją prowadził popularny program radiowy Bluer&Rose Show.

W latach 1997-2005 był wydawcą i szefem dziennika "Jerusalem Post", a wcześniej działał we władzach stanu Indiana, skąd pochodzi. W latach 80. był też dziennikarzem japońskiej stacji telewizyjnej i napisał książkę "Big Miracle" (Wielki cud) o operacji uwolnienia wielorybów spod arktycznego lodu. Książka doczekała się w 2012 r. hollywoodzkiej ekranizacji.

