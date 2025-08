"Z dniem 5 sierpnia 2025 roku stanowisko Pełnomocnika MSZ do spraw polsko-niemieckiej współpracy społecznej i przygranicznej, które obejmował prof. Krzysztof Ruchniewicz, zostało zlikwidowane " - poinformował resort dyplomacji na platformie X.

Minister Radosław Sikorski powołał 13 czerwca Ruchniewicza na stanowisko pełnomocnika ministra spraw zagranicznych do spraw polsko-niemieckiej współpracy społecznej i przygranicznej. MSZ wówczas przekazało na platformie X, że powołanie to jest wyrazem " docenienia zasług prof. Krzysztofa Ruchniewicza na rzecz porozumienia polsko-niemieckiego i idei europejskiej".

Resort podał, że główne zadania pełnomocnika to: formułowanie propozycji mających na celu poprawę polsko-niemieckiej współpracy społecznej i przygranicznej, wspieranie i podejmowanie działań na rzecz rozwoju polsko-niemieckich kontaktów społecznych, współpraca z Koordynatorem do spraw Niemiecko-Polskiej Współpracy Międzyspołecznej i Przygranicznej, wspieranie MSZ w dialogu ze stroną niemiecką w obszarze polityki historycznej, monitorowanie stanu realizacji Domu Niemiecko-Polskiego w Berlinie i podejmowanie działań mających na celu uwzględnienie przez stronę niemiecką polskich interesów w ramach tego projektu oraz zaangażowanie na rzecz realnego zwiększenia dostępności nauczania języka polskiego w Niemczech.

Również wcześniej we wtorek o likwidacji stanowiska informował szef resortu Radosław Sikorski.

Ruchniewicz jest także szefem Instytutu Pileckiego. "Rzeczpospolita" napisała we wtorek, że dyrektor Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego chciał zorganizować seminarium badawcze poświęcone zwrotom dóbr kultury przez Polskę na rzecz m.in. Niemiec.

Według "Rz" pod koniec lipca kierowniczka oddziału Instytutu Pileckiego w Berlinie Hanna Radziejowska wysłała pismo do nowej szefowej resortu kultury Marty Cienkowskiej oraz do wiadomości chargé d'affaires ambasady w Berlinie Jana Tombińskiego, w którym wskazała, że dyrektor Instytutu Pileckiego Krzysztof Ruchniewicz "oczekiwał przygotowania cyklu seminariów i zaproponował m.in. organizację seminarium poświęconego zwrotom dóbr kultury przez Polskę na rzecz Niemiec, Ukrainy, Białorusi, Litwy oraz mienia prywatnego należącego do osób pochodzenia żydowskiego".