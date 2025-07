Spółka rozwija się dynamicznie – rocznie produkuje 25 satelitów, a planuje zwiększyć tę liczbę nawet do 150, rozbudowując współpracę międzynarodową.

Rząd RP planuje kupić udziały w polsko-fińskiej spółce Iceye produkującej systemy satelitów rozpoznawczych , które obecnie są wykorzystywane przez Ukrainę do śledzenia ruchów rosyjskich wojsk - podał w poniedziałek "Financial Times". Wartość inwestycji nie jest znana.

Założona w 2014 r. przez Modrzewskiego i Pekkę Laurilę, studentów fińskiego Uniwersytetu Aalto, firma była początkowo dostawcą zdjęć przemieszczających się bloków lodu dla arktycznych firm żeglugowych. Spółka zmieniła swoje usługi wraz z rozpoczęciem pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. , kiedy to zaczęła dostarczać Kijowowi zdjęcia ruchów wojsk wroga. W ubiegłym roku Iceye podpisała memorandum mające na celu zacieśnienie współpracy ze stroną ukraińską.

Jak poinformował "Financial Times", do tej pory firma umieściła na orbicie 54 satelity, z czego połowa obsługuje siły zbrojne Holandii, Finlandii, Brazylii oraz Portugalii. Koszt produkcji każdego z nich wynosi ok. 20 mln dolarów.