W skrócie Główny Inspektor Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące 13 produktów żywieniowych dla niemowląt z powodu potencjalnej obecności cereulidyny.

Firma Nutricia Polska poinformowała o prewencyjnym wycofaniu wybranych partii pokarmów dla niemowląt ze sklepów i zaleciła kontakt z lekarzem lub biurem obsługi klienta w razie pytań.

Problemy z cereulidyną dotyczą także innych krajów europejskich, gdzie wycofano produkty różnych producentów, a brytyjskie służby zdrowia prowadzą dochodzenie.

Firma Nutricia Polska Sp. z o.o. poinformowała GIS o "potrzebie prewencyjnego wycofania" ze sprzedaży niektórych produktów do żywienia niemowląt. Istnieje zagrożenie, że znajduje się w nich cereulidyna - niszcząca mitochondria cytotoksyna wytwarzana przez mikroorganizm Bacillus cereus.

Przedsiębiorstwo poinformowało o niebezpieczeństwie na swoich stronach internetowych i podjęło działania celem usunięcia możliwie skażonych towarów ze sklepów. GIS wydał ostrzeżenie, by nie spożywać wskazanych pokarmów.

GIS wydał pilne ostrzeżenie. Chodzi o produkty spożywcze dla niemowląt

Komunikat wystosowany przez GIS dotyczy następujących produktów:

BEBIKO 1 nutriFLOR EXPERT 350 g

Data minimalnej trwałości: 07.08.2026

Data minimalnej trwałości: 02.10.2026

Data minimalnej trwałości: 15.10.2026

Data minimalnej trwałości: 08.01.2027

BEBIKO 1 nutriFLOR EXPERT 600 g

Data minimalnej trwałości: 15.07.2026

Data minimalnej trwałości: 12.08.2026

Data minimalnej trwałości: 13.08.2026

Data minimalnej trwałości: 21.08.2026

Data minimalnej trwałości: 09.10.2026

Data minimalnej trwałości: 19.09.2026

Data minimalnej trwałości: 30.09.2026

Data minimalnej trwałości: 04.11.2026

Data minimalnej trwałości: 05.11.2026

Data minimalnej trwałości: 21.11.2026

Data minimalnej trwałości: 05.12.2026

Data minimalnej trwałości: 25.12.2026

Data minimalnej trwałości: 14.01.2027

Data minimalnej trwałości: 16.01.2027

BEBIKO 1 nutriFLOR EXPERT 700 g

Data minimalnej trwałości: 26.10.2026

BEBIKO PRO+ 1 700 g

Data minimalnej trwałości: 28.11.2026

Data minimalnej trwałości: 03.02.2027

Bebilon 1 Advance Pronutra 350 g

Data minimalnej trwałości: 14.07.2026

Data minimalnej trwałości: 09.11.2026

Bebilon 1 Advance Pronutra 800 g

Data minimalnej trwałości: 10.07.2026

Data minimalnej trwałości: 23.07.2026

Data minimalnej trwałości: 07.08.2026

Data minimalnej trwałości: 17.10.2026

Data minimalnej trwałości: 17.11.2026

Bebilon 1 Advance Pronutra 1000 g

Data minimalnej trwałości: 15.08.2026

Data minimalnej trwałości: 26.11.2026

Data minimalnej trwałości: 25.12.2026

Bebilon 2 Advance Pronutra 800 g

Data minimalnej trwałości: 06.06.2026

Data minimalnej trwałości: 20.07.2026

Data minimalnej trwałości: 17.09.2026

Data minimalnej trwałości: 21.11.2026

Data minimalnej trwałości: 20.12.2026

Bebilon 2 Advance Pronutra 1000 g

Data minimalnej trwałości: 17.07.2026

Data minimalnej trwałości: 06.08.2026

Data minimalnej trwałości: 03.10.2026

Data minimalnej trwałości: 15.11.2026

Data minimalnej trwałości: 25.11.2026

Data minimalnej trwałości: 24.12.2026

Data minimalnej trwałości: 25.12.2026

Data minimalnej trwałości: 27.12.2026

Data minimalnej trwałości: 15.01.2027

Bebilon 2 Advance Pronutra 28,8 g

Data minimalnej trwałości: 22.08.2026

Bebilon PROfutura DUOBIOTIK 2 28,8 g

Data minimalnej trwałości: 12.07.2026

Data minimalnej trwałości: 21.08.2026

Bebilon PROfutura DUOBIOTIK 1 800 g

Data minimalnej trwałości: 11.01.2027

Data minimalnej trwałości: 15.04.2027

Data minimalnej trwałości: 13.05.2027

Data minimalnej trwałości: 04.06.2027

Data minimalnej trwałości: 10.07.2027

Data minimalnej trwałości: 18.08.2027

Data minimalnej trwałości: 05.09.2027

Bebilon PROfutura DUOBIOTIK 2 800 g

Data minimalnej trwałości: 10.01.2027

Data minimalnej trwałości: 31.01.2027

Data minimalnej trwałości: 12.03.2027

Data minimalnej trwałości: 12.05.2027

Data minimalnej trwałości: 05.06.2027

Data minimalnej trwałości: 12.06.2027

Data minimalnej trwałości: 12.07.2027

Data minimalnej trwałości: 10.08.2027

Data minimalnej trwałości: 03.09.2027

"Żadne inne produkty wprowadzane do obrotu przez firmę NUTRICIA Polska sp. z o.o. nie są objęte tym wycofaniem" - czytamy w wydanym oświadczeniu.

Firma odpowiedzialna za produkty wskazała, by w razie dodatkowych pytań kontaktować się z lekarzem prowadzącym lub serwisem konsumenckim producenta pod numerem telefonu 801 16 55 55 lub adresem e-mail: serwis@nutricia.com.pl.

Europejscy producenci wycofują swoje produkty. Oskarżycielski palec kierowany w Chiny

Z podobnym problemem zmagają się również konsumenci w kilku innych europejskich krajach. W czwartek Danone wycofał niektóre partie mleka modyfikowanego dla niemowląt z Austrii, Francji, Niemiec, Węgier, Polski, Rumunii i Szwajcarii. W piątek do listy dołączyła Wielka Brytania.

Działania - podobnie jak w przypadku Nutricia Polska - podjęte zostały z powodu możliwości wystąpienia w produktach cereulidyny. Na początku stycznia tożsame kroki podjęła szwajcarska firma Nestlé.

Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowia (UKHSA) rozpoczęła w czwartek dochodzenie dotyczące 36 przypadków, w których u dzieci, które spożyły skażone partie produktu, stwierdzono objawy odpowiadające zatruciu cereulidyną.

Jak podaje AFP, oczy przedsiębiorstw odpowiedzialnych za skażone towary zwróciły się w stronę mającej siedzibę w Wuhan chińskiej firmy Cabio Biotech - jednego z największych na świecie producentów kwasu arachidonowego. Substancję tę wykorzystuje się w wytwarzaniu mleka skondensowanego oraz innych pokarmów dla niemowląt.

Zatrucie cereulidyną może prowadzić do ostrego zatrucia pokarmowego, objawiającego się m.in. bólem brzucha, mdłościami, intensywnymi biegunkami i wymiotami. Na toksynę szczególnie wrażliwe są niemowlęta.

Źródło: GIS, AFP

