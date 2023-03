Aleksandra Wierzbicka ma 38 lat. W 2018 roku przeszła dwie operacji mastektomii i rekonstrukcji piersi oraz wielomiesięczną rekonwalescencję. Udało jej się wrócić do sił i pełni życia.

Jeszcze do niedawna była pewna, że przezwyciężyła chorobę.

Producentka Polsat Sport walczy z nowotworem

"Mimo trudnych doświadczeń, traumy psychicznej i fizycznej, znalazłam odwagę, by spełnić swoje marzenia o aktorstwie i o artystycznych występach przed kamerą" - czytamy na stronie założonej przez nią zbiórki na pokrycie kosztów leczenia . W styczniu bowiem wykryto u niej przerzut nowotworu piersi do węzła chłonnego i kości.

"Cała moja uwaga kieruje się teraz w stronę odzyskania zdrowia i sił. Ze względu na chorobę i procesy leczenia mam ograniczone możliwości zarobkowe. Przede mną długotrwałe leczenie, wymagające nakładów finansowych, na które obecnie nie mogę sobie pozwolić z racji na stan zdrowia i rodzaj wykonywanego zawodu" - podkreśliła.

Kierowniczka planu Polsat Sport chce pozyskać 175 tys. złotych.

"Ola to pełna uśmiechu i radości koleżanka"

Zbiórkę udostępnili w mediach społecznościowych dziennikarze stacji.

"Ola to pełna uśmiechu i radości do pracy nasza koleżanka. Potrzebuje pomocy - jeśli masz minutę wolnego czasu i złotówkę do podzielenia się, pomóż proszę Oli w jej trudnej chwili" - napisał na Twitterze Marcin Lepa.