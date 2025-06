Proces Rubcowa stanął w miejscu. Sąd chce materiałów z KPRM

Kancelaria Premiera oraz Sąd Okręgowy w Warszawie nie mogą dojść do porozumienia w sprawie przekazania tajnych dokumentów dotyczących Pawła Rubcowa. KPRM zgadza się na okazanie materiałów jedynie w swojej siedzibie, na co nie pozwalają przepisy regulujące pracę sądu. Pat trwa od trzech miesięcy, a sędzia na razie zawiesił postępowanie. Rubcow był rosyjskim szpiegiem na terenie Polski. W sierpniu 2024 roku wrócił do Rosji w ramach wielkiej wymiany więźniów.