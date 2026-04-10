W skrócie Podczas obchodów 86. rocznicy zbrodni katyńskiej i 16. rocznicy katastrofy smoleńskiej w Rosji pojawiła się grupa 'aktywistów', która próbowała zakłócić uroczystości.

Ambasador Krzysztof Krajewski oraz delegacja oddali hołd ofiarom masowych egzekucji w Katyniu, składając kwiaty i zapalając znicze.

Uczczono także pamięć 96 ofiar katastrofy smoleńskiej, a podczas uroczystości w Krakowie szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił znaczenie pamięci o tych wydarzeniach.

W piątek polska delegacja uczestniczyła w dwóch uroczystościach upamiętniających 86. rocznicę zbrodni katyńskiej oraz 16. rocznicę katastrofy smoleńskiej.

Jak przekazała ambasada RP w Moskwie, podczas jednej z nich na terenie Polskiego Cmentarza Wojennego w Katyniu pojawiła się grupa prowokatorów, którzy próbowali zakłócić przebieg obchodów.

Obchody rocznicy zbrodni katyńskiej. Zakłócono przebieg uroczystości

W obu uroczystościach - w Katyniu i na miejscu katastrofy smoleńskiej - wziął udział ambasador Polski w Moskwie Krzysztof Krajewski. Jak poinformowano we wpisie, mimo prób wtargnięcia aktywistów, obchody zbrodni katyńskiej przebiegły w "atmosferze powagi".

"Podobnie jak w ubiegłym roku, uroczystościom towarzyszyły próby zakłócenia ich przebiegu. W pobliżu cmentarza pojawiła się grupa 'aktywistów', którzy wznosili nieprzyjazne hasła, próbując ugodzić w powagę miejsca i historyczną prawdę o zbrodni" - poinformowała ambasada.

"Uroczystość, mimo prób zakłócenia jej przez grupę tzw. aktywistów wznoszących antypolskie hasła, przebiegła w atmosferze powagi" - dodano.

Zobacz również: Dawid Zdrojewski

Polska delegacja w Katyniu. Uczczono pamięć ofiar

W 86. rocznicę zbrodni katyńskiej, ambasador Krzysztof Krajewski wraz ze współpracownikami z Ambasady RP w Moskwie, funkcjonariuszami Służby Ochrony Państwa oraz licznie przybyłymi przedstawicielami Polonii, oddał hołd ofiarom masowych egzekucji dokonanych przez NKWD w 1940 roku.

Na terenie Polskiego Cmentarza Wojennego Krajewski złożył wieniec i zapalił symboliczny znicz. Zgromadzeni odmówili również wspólną modlitwę w intencji zamordowanych jeńców.

Szef polskiej misji złożył także biało-czerwone wiązanki na ścianie pamięci, na której widnieją nazwiska tysięcy polskich oficerów.

Zobacz również: Krzysztof Ryncarz

16 lat od katastrofy smoleńskiej. "Ten dzień zmienił Polskę"

W piątek uczczono także pamięć 96 ofiar katastrofy smoleńskiej, do której doszło 10 kwietnia 2010 roku.

Podczas uroczystości na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że od pierwszej rocznicy katastrofy Polaków łączy "pamięć, tożsamość, szacunek dla tych, którzy w drodze do lasu katyńskiego w celu upamiętnienia rocznicy mordu katyńskiego zginęli w tragicznym wypadku".

- Zginęli bo pełnili służbę dla Polski, nie lecieli tam przecież bez przyczyny. Powód był bardzo jasny i wyraźny: nie zapomnieć o tych, którzy ponieśli męczeńską śmierć w lesie katyńskim - mówił.

Jak dodał, 10 kwietnia był dniem, który "zmienił Polskę".

- Z tej daty, z tego wydarzenia należy czerpać nadzieję na zjednoczenie w Polsce, które jest niezmiennie konieczne, żeby Polska była silna i bezpieczna - podsumował szef PSL.

Co jest błędem, a co nie, czyli o zmianach w ortografii przed maturami Polsat News