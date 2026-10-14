"Próbowali wtargnąć do części sędziowskiej". Święczkowski o zajściach w TK

W skrócie Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski poinformował o próbie wejścia do części sędziowskiej budynku TK.

Święczkowski stwierdził, że osoby, które nie złożyły ślubowania wobec prezydenta, próbowały dostać się do tej części bez jego zgody i zostały powstrzymane.

Przed budynkiem Trybunału odbywają się demonstracje w związku z zaprzysiężeniem Macieja Berka na sędziego TK, a ich przebieg zabezpiecza policja.

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- Pan Berek zarzucił mi, iż to jest moja odpowiedzialność, że do takich sytuacji dochodzi. Ja uważam, że to jest odpowiedzialność tych osób, które nie złożyły ślubowania wobec pana prezydenta - stwierdził w rozmowie z mediami prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski, dodając, że "takie rzeczy nie powinny się dziać".

Prawnik przekazał następnie, że "osoby, które nie złożyły ślubowania, próbowały wtargnąć do części sędziowskiej" TK. - Uniemożliwiłem im to, z uwagi na fakt, iż nie mieli mojej zgody na przebywanie w części, gdzie urzędują sędziowie - dodał.

Jak poinformował, dwie z tych osób te "zostały objęte ochroną Służby Ochrony Państwa, przyjechały w towarzystwie oficerów Służby Ochrony Państwa".

Trybunał Konstytucyjny. Bogdan Święczkowski po ślubowaniu Macieja Berka

Prezes TK został następnie zapytany przez jednego z dziennikarzy, jaka przyszłość czeka Trybunał. - Ja mam nadzieję, że będzie funkcjonował, że znajdą się pieniądze w budżecie i będziemy orzekać zgodnie z konstytucją na rzecz narodu polskiego i polskich obywateli - odpowiedział.

- Polacy mogą wspierać (działania Trybunału - red.), ale w sposób racjonalny i opanowany - powiedział. Pod budynkiem Trybunału Konstytucyjnego trwa gwałtowna demonstracja. W jej trakcie dochodziło m.in. do przepychanek.

- To ja decyduję, kto będzie orzekał, kto nawiązał stosunek służbowy, a kto nie - dodał. Jak poinformował, na terenie Trybunału przebywa obecnie kilku posłów, którzy zostali tam przez niego zaproszeni. Święczkowski potwierdził także, że jest w kontakcie z prezydentem Karolem Nawrockim.

Spór o Trybunał Konstytucyjny. Maciej Berek złożył ślubowanie

Maciej Berek, wybrany na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego na początku września, w środę rano złożył w Sejmie ślubowanie. Na uroczystości nie pojawił się Karol Nawrocki.

Przed budynkiem organu trwa protest przeciwko zaprzysiężeniu Berka. Wśród uczestników doszło do przepychanek. Zgromadzeni krzyczą "Tu jest Polska!". Na miejscu jest m.in. polityk PiS Mariusz Gosek oraz Antoni Macierewicz. Manifestację zabezpiecza policja.

Sprawa Berka to kolejna odsłona sporu wokół sędziów TK. W kwietniu czterech wybranych wcześniej przez Sejm prawników złożyło w Sejmie ślubowanie po tym, jak głowa państwa odmówiła ich zaprzysiężenia.

Prezydent stwierdził, że złożenie zaprzysiężenia w Sejmie nie miało mocy prawnej i pokazało, że osoby te nie powinny zostać sędziami TK, bowiem sami zachowali się niezgodnie z konstytucją. Podobnego zdania jest również prezes Święczkowski, który odmówił dopuszczenia tych prawników do orzekania.

W opublikowanej we wtorek opinii Komisja Wenecka oceniła, że Karol Nawrocki powinien niezwłocznie odebrać ślubowanie od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. Organ zaznaczył, że jeśli prezydent będzie odmawiał przyjęcia ślubowania sędziego Trybunału Konstytucyjnego, możliwe jest złożenie go bez jego obecności.



