Próbowali wejść do biura, zadawali Ukraince pytania. Nowe fakty w sprawie

Polsat News potwierdził w źródłach zbliżonych do służb, że Jarosław K. służył w przeszłości w Wojskach Obrony Terytorialnej, konkretnie w Wielkopolskiej Brygadzie WOT. W marcu tego roku został zatrzymany przez ABW. Informacje jako pierwszy podał tvn24.pl.

Jak informowała "Gazeta Wyborcza", do zatrzymania doszło 30 marca w Poznaniu. Dziennik wskazywał, że dziewięć dni wcześniej Jarosław K. brał udział w "wiecu prorosyjskiego i antyzachodniego ruchu Rodacy Kamraci w Warszawie".

"GW" wskazywała, że K. usłyszał zarzuty brania udziału w działalności obcego wywiadu lub działania na jego rzecz, przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Z nieoficjalnych informacji wynika, że chodzi o ruchy przeprowadzane od lipca 2023 r. do kwietnia 2024 r.

Oświadczenie w sprawie wydało też WOT. Jak wynika z komunikatu, 1 kwietnia prokuratura poinformowała dowódcę 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej o zatrzymaniu żołnierza.

"Niezwłocznie po otrzymaniu informacji dowódca brygady podjął decyzję o natychmiastowym zwolnieniu wyżej wymienionego z pełnienia Terytorialnej Służby Wojskowej" - poinformowano.

Ostatecznie sąd nie wydał zgody na tymczasowe aresztowanie. Tłumaczono, że na obecnym etapie dochodzenia stwierdzenie, że istnieje duże prawdopodobieństwo działania na rzecz rosyjskiego wywiadu, byłoby przedwczesne. Stwierdzono też, że nie ma na to dowodów.

Incydent w Poznaniu. "Chcielibyśmy zobaczyć, czy nie wspieracie Bandery"

Incydent na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu dotyczy wizyty dwóch mężczyzn, którzy domagali się wejścia do jednego z pomieszczeń w budynku uczelni, w którym znajduje się biuro prowadzone przez obywatelkę Ukrainy.

- Chcielibyśmy zobaczyć, czy nie wspieracie państwo Stepana Bandery - powiedzieli mężczyźni, którzy tłumaczyli, że chcą sprawdzić, co znajduje się w pomieszczeniu.

Nagranie z zajścia umieszczone zostało w sieci. Mężczyźni wskazywali na nim, że chcą "skontrolować" biuro, bo "Ukraina jest wrogo nastawiona do Polski". Kobieta na to nie pozwoliła. Powiedziała, że legalnie prowadzi działalność i szanuje Polaków.

Poszkodowana zgłosiła sprawę na policję, a mężczyźni zostali zatrzymani. W czwartek Prokuratura Okręgowa poinformowała, że usłyszeli zarzuty zniesławienia. Nie przyznali się do winy.

Jeden z podejrzanych odmówił składania wyjaśnień, a drugi "oświadczył, że udał się na uniwersytet, ponieważ chciał sprawdzić czy wynajmowane są na nim pomieszczenia firmie, która sprowadza cudzoziemców".

Wkrótce więcej informacji.

"Polityczny WF": Tusk kupił czas. Co rząd zrobi z ochroną zdrowia? INTERIA.PL