W skrócie Prokuratura wnioskuje o umieszczenie Krzysztofa B., podejrzanego o próbę podpalenia budynku na ul. Wiejskiej, w szpitalu psychiatrycznym.

Mężczyzna został uznany za niepoczytalnego przez biegłych psychiatrów i psychologa.

Nie będzie odpowiadał karnie, ale zdaniem ekspertów istnieje wysokie ryzyko ponownego popełnienia przestępstwa.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście skierowała wniosek do sądu o umorzenie postępowania przygotowawczego przeciwko Krzysztofowi B., który w październiku ubiegłego roku próbował podpalić budynek przy ul. Wiejskiej 12A w Warszawie, gdzie znajdowało się biuro PO.

"Wniosek został złożony na podstawie art. 17 par. 1 pkt 2 k.p.k. w związku z art. 31 par. 1 k.k. z równoczesnym żądaniem orzeczenia środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia Krzysztofa B. w zakładzie psychiatrycznym" - poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Antoni Skiba.

Usiłował podpalić budynek na ul. Wiejskiej. Zaatakował interweniującego mężczyznę

Według prokuratury, 17 października 2025 roku mężczyzna "sprowadził bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia mającego postać pożaru zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób przebywających w budynku przy ul. Wiejskiej 12A oraz mieniu w wielkich rozmiarach, poprzez rzucenie butelki ze substancją łatwopalną i podpalenie jej rozlanej zawartości".

W wyniku incydentu nie doszło do pożaru w budynku, ale interweniujący w sprawie pokrzywdzony został zaatakowany kawałkami szkła, które rzucił w jego stronę podejrzany.

Podejrzany uznany za niepoczytalnego. Opinia biegłych jednoznaczna

Biegli psychiatrzy oraz psycholog po badaniach Krzysztofa B. stwierdzili, że w czasie popełnienia czynów miał on "zniesioną zdolność do rozpoznania znaczenia swoich działań oraz zdolność do kierowania swoim postępowaniem".

Eksperci ocenili również, że istnieje "wysokie ryzyko ponownego popełnienia czynów zagrażających porządkowi prawnemu", dlatego zasadne jest zastosowanie środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia mężczyzny w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.

"Zachodzą warunki art. 31 par. 1 k.k., co uzasadnia umieszczenie podejrzanego w zakładzie psychiatrycznym" - podkreślili biegli w opinii przekazanej prokuraturze.

Tusk chciał spotkania z Nawrockim? Bogucki w ''Gościu Wydarzeń'': Prezydent jest na to otwarty. Nie było żadnego telefonu Polsat News Polsat News