Problemy z numerami alarmowymi. Nie można się dodzwonić

Są problemy z dodzwonieniem się na numery 112 i 999 - poinformował Karol Rymszewicz ze Związku Zawodowego Operatorów Numerów Alarmowych. Zaznaczył, że niemożliwe jest wykonanie połączenia przez użytkowników niektórych telefonii komórkowych. Pierwsze zgłoszenie o problemach otrzymano po godzinie 8.