Problemy z numerami alarmowymi. Nie można się dodzwonić
Są problemy z dodzwonieniem się na numery 112 i 999 - poinformował Karol Rymszewicz ze Związku Zawodowego Operatorów Numerów Alarmowych. Zaznaczył, że niemożliwe jest wykonanie połączenia przez użytkowników niektórych telefonii komórkowych. Pierwsze zgłoszenie o problemach otrzymano po godzinie 8.
Rzeczniczka MSWiA powiedziała PAP, że są województwa, które zgłaszają problem z dodzwonieniem się na numer 112, w zależności od operatora komórkowego. - Ustalamy, co jest powodem usterki - zaznaczyła.
Dodała, że osoby potrzebujące pomocy powinny dzwonić na numer 999. - Nie mam informacji, żeby na numer 999 nie można było zgłaszać kwestii alarmowych - powiedziała Gałecka
