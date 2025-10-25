Problemy systemu pogotowia. "W trybie awaryjnym"

W sobotę o poranku doszło do awarii systemu wspomagania dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego. W komunikacie podawano, że dyspozytorzy medyczni działali "w trybie awaryjnym". Usterkę udało się naprawić około godz. 10. Służby podkreślają, że numery alarmowe 112 i 999 cały czas działały prawidłowo.