Problemy systemu pogotowia. "W trybie awaryjnym"
W sobotę o poranku doszło do awarii systemu wspomagania dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego. W komunikacie podawano, że dyspozytorzy medyczni działali "w trybie awaryjnym". Usterkę udało się naprawić około godz. 10. Służby podkreślają, że numery alarmowe 112 i 999 cały czas działały prawidłowo.
"Informujemy, że od godziny 8:13 trwa awaria systemu wspomagania dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego. System pracuje w trybie offline" - podawało w komunikacie Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.
"Inżynierowie KCMRM pracują nad możliwie najszybszym przywróceniem pełnej sprawności systemu" - zapewniono.
Służby podkreślały, że numery alarmowe 112 i 999 działały prawidłowo, ale dyspozytorzy medyczni odbierali połączenia i dysponowali zespoły ratownictwa medycznego "w trybie awaryjnym".
Po godz. 10:30 Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego poinformowało, że usterkę udało się naprawić.
"Informujemy o zakończeniu awarii Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego. Od godziny 8:13 trwała awaria SWD PRM. System pracował w trybie offline do godziny 10:00" - czytamy.
