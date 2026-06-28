Problemy na Lotnisku Chopina. Zamknięto jeden z pasów startowych

Podczas rutynowej kontroli na Lotnisku Chopina, na jednej z dróg startowych wykryto pęknięcia. Ze względów bezpieczeństwa ruch przeniesiono na drugą stronę startową, co może jednak poskutkować opóźnieniami w wylotach z Warszawy.

Pęknięcia na płycie Lotniska Chopina. Wyłączono pas ruchu

Jak przekazał Piotr Rudzki z biura prasowego Polskich Portów Lotniczych i Lotniska Chopina, na drogach startowych - w przeciwieństwie do normalnych ulic - nie może być żadnych nierówności, dziur lub spękań, dlatego drogę startową wyłączono, aby "wyeliminować jakiekolwiek ryzyko" dla pasażerów.

Przedstawiciel lotniska wskazał, że uszkodzenia będą naprawiane jeszcze w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Do naprawy powierzchni konieczna będzie masa uszczelniająca, jednak będzie to możliwe dopiero, gdy spadnie temperatura. Przy obecnej ponad 30-stopniowej temperaturze jest to niewykonalne.

Opóźnienia na lotnisku w Warszawie. Upały dają się we znaki

Rudzki dodał, że specjaliści zastosują w tym celu odpowiednią technologię, dzięki której - jeśli uszkodzenie zostanie naprawione w nocy - w poniedziałek rano operacje lotnicze będą odbywały się już na obu drogach startowych stołecznego portu.

Choć w związku z wyłączeniem jednego pasa z ruchu może dojść do pewnych opóźnień, nie będą one znaczne.

Fala upałów, jaka nawiedziła Europę w drugiej połowie czerwca, wpływa nie tylko na samopoczucie mieszkańców, ale i problemy w komunikacji miejskiej, infrastrukturze kolejowej czy lotniczej. Podczas gdy na płycie warszawskiego Okęciu wykryto pęknięcia, pasażerowie we Frankfurcie utknęli na pokładzie swojego samolotu po awarii klimatyzacji, do której doszło w momencie, gdy temperatura na zewnątrz wynosiła 34 st. C.





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