W skrócie PKP Polskie Linie Kolejowe informują o możliwym podjęciu kroków prawnych, jeśli protest maszynistów zaburzy funkcjonowanie sieci kolejowej.

Protest planowany na piątek może spowodować opóźnienia pociągów pasażerskich 11 i 12 września, obejmując ruch lokalny i dalekobieżny.

Maszyniści ogłosili protest w związku z wypadkiem w Sokolnikach Suchych i planują przez jeden dzień przejeżdżać przez przejazdy kolejowe z prędkością 20 km/h.

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"Jako narodowy zarządca infrastruktury kolejowej analizujemy sytuację i będziemy rozważać wyciągnięcie adekwatnych konsekwencji prawnych wobec podmiotów i osób odpowiedzialnych za ewentualną destabilizację funkcjonowania polskiej sieci kolejowej" - napisała w komunikacie spółka.

Jak wynika z komunikatu przekazanego przez PKP PLK zaplanowane na piątek protesty mogą przyczynić się do powstania "znacznych opóźnień pociągów pasażerskich w dniach 11-12 września". Doprecyzowano, że chodzi zarówno o ruch lokalny, jak i dalekobieżny.

Zdaniem spółki działania takie mogą wpłynąć na dużą dezorganizację realizacji rozkładów jazdy oraz utrudnią podróżowanie koleją setkom tysięcy pasażerów. Spółka zwróciła się do pasażerów, by na bieżąco monitorowali rozkład jazdy pociągów na Portalu Pasażera.

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Zapowiedziany na piątek protest ma związek ze środowym wypadkiem na przejeździe kolejowym w miejscowości Sokolniki Suche. Ciężarówka wjechała tam pod pociąg PKP Intercity. W zdarzeniu zginęła jedna osoba, a 10 zostało rannych. - Została przekroczona czerwona linia - zaznaczył prezes Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek.

- Zwracamy się do maszynistów kolejowych, aby jutro od północy do godziny 24.00 przez każdy przejazd kolejowy w Polsce przejeżdżać z prędkością bezpieczną na poziomie 20 km/h - zapowiedział w prezes.

Z kolei minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział, że szef Związku Maszynistów zwróci się do Rady Krajowej o to, aby protest był skrócony o połowę i trwał do godz. 12.

Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów przypomniał, że Kodeks Pracy pozwala pracownikom powstrzymać się od pracy, jeśli uważają, że ta zagraża ich życiu lub zdrowiu.

- My nie apelowaliśmy do maszynistów, żeby się powstrzymali od pracy, ale żeby przynajmniej przez jeden dzień zademonstrowali, że jeżeli nie będzie żadnych działań ze strony tych, którzy za bezpieczeństwo odpowiadają, trzeba będzie przejeżdżać przez przejazdy kolejowo-drogowe z prędkością bezpieczną 20 km na godzinę - wskazał.

Jednocześnie uprzedził także, że w związku z protestem należy spodziewać się opóźnień pociągów.

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Stanowisko w sprawie zajęli także regionalni przewoźnicy oraz PKP Intercity.

"W związku z akcją protestacyjną Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, zaplanowaną na piątek, 11 września 2026 r., w ruchu pociągów na całej sieci kolejowej mogą wystąpić opóźnienia" - napisało POLREGIO.

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PKP Intercity wskazało natomiast, że w związku z akcją protestacyjną spółka podejmie działania mające na celu ograniczenie ewentualnych utrudnień dla pasażerów oraz zapewni im możliwość kontynuowania podróży.

W ramach przygotowań do ewentualnych utrudnień PKP Intercity będzie uruchamiało zastępczą komunikację autobusową, a pasażerowie, którzy zrezygnują z podróży będą mogli zwrócić bilety bez potrącenia odstępnego.

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"Na wybranych dworcach do dyspozycji podróżnych będą informatorzy mobilni PKP Intercity. Będą oni obecni na stacjach: Gdańsk Główny, Gdynia Główna, Szczecin, Katowice, Kraków Główny, Zakopane, Poznań Główny, Wrocław Główny, Warszawa Centralna, Warszawa Zachodnia i Warszawa Wschodnia" - przekazano.

Informatorzy będą udzielać pasażerom bieżących informacji dotyczących kursowania pociągów, ewentualnych zmian oraz możliwości kontynuowania podróży.

W związku z piątkową akcją protestacyjną maszynistów obowiązywać będzie wzajemne honorowanie biletów wszystkich przewoźników pasażerskich, z wyłączeniem pociągów kategorii EIP - poinformowały w z kolei Koleje Wielkopolskie.

"Zachęcamy do sprawdzania aktualnych informacji przed podróżą. Komunikaty dotyczące kursowania pociągów będą publikowane na stronie internetowej oraz w oficjalnych kanałach informacyjnych Kolei Wielkopolskich" - zaznaczono w komunikacie.



