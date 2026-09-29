W skrócie Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował w mediach społecznościowych o skierowaniu do prokuratury zawiadomienia dotyczącego Fundacji Osuchowa i finansowania działań Konfederacji Korony Polskiej z wykorzystaniem środków z 1,5 proc. podatku.

Narodowy Instytut Wolności potwierdził, że Fundacja Osuchowa, założona przez Grzegorza Brauna, była przedmiotem kontroli, która miała wykazać skupienie działalności na wsparciu partii Konfederacja Korony Polskiej oraz polityków z nią związanych.

Według informacji z konferencji prasowej przykładem działań opisanych w zawiadomieniu była produkcja i dystrybucja filmu, który został sfinansowany z 1,5 proc. podatku, a promowany przez Konfederację Korony Polskiej czy promocja wydarzeń partyjnych.

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Zawiadomienie dotyczące założonej przez Grzegorza Brauna Fundacji Osuchowa i finansowania działalności Konfederacji Korony Polskiej zostało skierowane do prokuratury we wtorek. Informację na ten temat przekazał w mediach społecznościowych rzecznik rządu Adam Szłapka.

Z wpisu wynika, że zawiadomienie skierował dyrektor Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. "Kontrola wykazała, że fundacja finansowała wydarzenia i działania polityczne partii Grzegorza Brauna, wykorzystując pieniądze z 1,5 proc. podatku" - napisał Szłapka.

Fundacja Grzegorza Brauna. Skierowano zawiadomienie do prokuratury

Polska Agencja Prasowa potwierdziła tę informację w biurze komunikacji i analiz Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Jak wskazano, Fundacja Osuchowa posiada status organizacji pożytku publicznego, co daje jej możliwość m.in. pozyskiwania środków z 1,5 proc. podatku. Podkreślono jednocześnie, że organizacje o tym statusie podlegają szczególnemu nadzorowi i kontroli.

Fundacja Osuchowa - jak wynika z wpisu na stronie tej organizacji - została założona przez Grzegorza Brauna w 2015 roku. Jej podstawowy cel to "wspieranie organizacji Pobudka w realizacji programu 'Kościół, Szkoła, Strzelnica, Mennica'".

Pracami fundacji ma kierować poseł Konfederacji Korony Polskiej Włodzimierz Skalik. Według dyrektora NIW-CRSO Michała Brauna wyniki zleconej kontroli ws. Fundacji Osuchowa "wskazują, że organizacja skupia się przede wszystkim na wsparciu działań partii Konfederacja Korony Polskiej oraz inicjatyw politycznych Grzegorza Brauna, Włodzimierza Skalika i innych osób z nimi związanych".

Zawiadomienie ws. fundacji Brauna. "Działania stojące w sprzeczności z ideą pożytku publicznego"

Biuro stwierdziło, że Grzegorz Braun oraz poseł Włodzimierz Skalik "uczynili z Fundacji Osuchowa narzędzie finansowania partii politycznej".

- Politycy wykorzystywali mechanizm 1,5 proc. podatku do finansowania działań partyjnych oraz działań stojących w sprzeczności z ideą pożytku publicznego - powiedział dyrektor NIW-CRSO na konferencji prasowej przed Prokuraturą Krajową.

Zdaniem dyrektora NIW-CRSO jednym z najważniejszych przykładów wskazanych w zawiadomieniu jest produkcja i dystrybucja filmu "Gietrzwałd 1877. Wojna światów", który został zrealizowany przez Fundację Osuchowa i sfinansowany ze środków, które organizacja otrzymała z 1,5 proc. podatku.

"W czasie kampanii wyborczej i po niej film pokazywano w całym kraju (…). Projekt promowała Konfederacja Korony Polskiej, a jako producenta wskazywano posła Skalika" - podkreśla biuro.

Ponadto w ocenie dyrektora NIW-CRSO Fundacja "finansowała działania nagłaśniane przez Konfederację Korony Polskiej jako wydarzenia partyjne".



