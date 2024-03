Problem z listą poparcia Konfederacji. Jeden z podpisów należy do zmarłego

Komitet Konfederacja Propolska w Poznaniu ma poważny problem. Miejska komisja wyborcza odmówiła zarejestrowania ich listy w jednym z okręgów. Powodem jest brak wymaganych 150 podpisów na liście poparcia. Komisarz początkowo zakwestionował 57 z nich, a po dokładnej analizie liczba ta wzrosła do ponad 100. Podpisy odrzucono z powodu błędów w adresach, czy numerach PESEL, ale to nie wszystko. W trakcie weryfikacji ustalono, że jeden z podpisów należy do osoby, która zmarła trzy miesiące wcześniej.