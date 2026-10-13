"Próba prawnego absurdu". Żurek reaguje na doniesienia o buncie sędziów

W skrócie
- Waldemar Żurek określił zapowiadane działania Zbigniewa Kapińskiego jako próbę wprowadzenia "prawnego absurdu".
- Według Oko.Press, na początku listopada Sąd Najwyższy planuje podjąć uchwałę zakazującą kwestionowania statusu sędziów powołanych po 2018 roku przez tzw. neo-KRS.
- Żurek uznał, że takie działania mają na celu zamrożenie niezależności sędziów i ochronę własnych stanowisk.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie
O planowanym ruchu Sądu Najwyższego informował serwis OKO.Press. Z ustaleń wynika, że wniosek o przyjęcie uchwały złożył Zbigniew Kapiński - sam określany mianem "neosędziego" przez przeciwników Krajowej Rady Sądownictwa w kształcie po zmianach z 2017 r.
Według pozyskanych informacji, na początku listopada SN planuje zebrać się w pełnym składzie, by uchwalić postanowienie o zakazie podważania statusu sędziów powołanych po 2018 r. w procedurze z udziałem tzw. neo-KRS.
Bunt w Sądzie Najwyższym? Waldemar Żurek reaguje na doniesienia
Doniesienia o planach SN skomentował w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. "W Sądzie Najwyższym pod wodzą p.o. I prezesa neosędziego Zbigniewa Kapińskiego szykuje się próba prawnego absurdu. Neosędziowie zwołują pełny skład, by zakazać kwestionowania… samych siebie i grozić batem dyscyplinarnym sędziom stosującym prawo" - napisał.
Minister stwierdził, że "nikt nie może być sędzią we własnej sprawie", a "osoby, których status jest wadliwy i podważany przez ETPCz i TSUE, nie mogą wystawiać sobie dożywotniego certyfikatu bezkarności".
Żurek wskazał, że wewnętrzna uchwała nie może być narzędziem do ochrony przed odpowiedzialnością i "nie zatrzyma przywracania praworządności". Stwierdził też, że stanowić będzie naruszenie artykułu 45 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Spór o status tzw. neosędziów. "Ratowanie własnych stanowisk"
"Tylko legalni sędziowie mogą tworzyć sąd. Neosędziowie sądu nie tworzą, a polskie społeczeństwo nie będzie płacić za ich bezprawne działania milionowymi odszkodowaniami z własnych kieszeni. Obywatele mają konstytucyjne prawo do niezależnego i legalnego sądu i państwo to prawo bezwzględnie obroni" - napisał Waldemar Żurek.
Minister odwołał się też do słów sędziego Bohdana Bieńka, który w rozmowie z "Faktem" stwierdził, że Kapiński ma zamiar "domknąć system za pomocą uchwały".
"Trafnie i bezkompromisowo ocenił to sędzia SN Bohdan Bieniek - to powtórka z ustawy kagańcowej. Próba zamrożenia niezależności sędziów i zablokowania testów bezstronności w celu ratowania własnych stanowisk" - napisał Żurek.