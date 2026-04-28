Prezydium Sejmu z decyzją ws. Mateckiego i Wosia. "Zostali ukarani"

Włodzimierz Czarzasty wziął we wtorek udział w konferencji prasowej przed rozpoczynającym się posiedzeniem Sejmu. W trakcie spotkania z mediami marszałek Sejmu opowiedział o konsekwencjach, które zostały wyciągnięte w stosunku do posłów Dariusza Mateckiego i Michała Wosia.

- Panowie posłowie zostali ukarani trzymiesięczną karą w wysokości zabrania połowy uposażenia - poinformował marszałek.

Czarzasty dodał, że decyzja została podjęta jednomyślnie i miała związek z "zakłócaniem przez tych dwóch panów posłów porządku i prowadzenia obrad".

W trakcie konferencji prasowej marszałek Sejmu odniósł się też do kwestii zaplanowanego na czwartek głosowania nad wotami zaufania dla minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy oraz minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski. Głosowania odbędą się o godzinie 12:30.

