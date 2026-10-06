Prezydent zdecydował. Chodzi o szefa Sztabu Generalnego WP

W skrócie Generał Wiesław Kukuła zostanie powołany na kolejną kadencję na stanowisku Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z dniem 10 października 2026 roku.

Ceremonia wręczenia aktu mianowania zaplanowana jest na 11 listopada 2026 roku podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

Informacja o mianowaniu generała zakończyła spekulacje dotyczące możliwej zmiany na stanowisku Szefa Sztabu Generalnego WP.

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"Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Karol Nawrocki postanowił z dniem 10 października 2026 r. mianować generała Wiesława Kukułę na kolejną kadencję na stanowisko Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego" - napisał szef BBN Bartosz Grodecki na portalu X.

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Wiesław Kukuła Szefem Sztabu Generalnego WP. Karol Nawrocki zdecydował

Grodecki przekazał następnie, że ceremonia wręczenia aktu mianowania odbędzie się 11. listopada 2026 r., podczas uroczystych obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

"Gratuluję Panu Generałowi! Życzę dalszych sukcesów na stanowisku Pierwszego Żołnierza Rzeczypospolitej!" - dodał szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Informacja o mianowaniu generała Kukuły ucięła spekulacje o możliwej zmianie na najważniejszym stanowisku w polskiej armii. Porozumienie między stroną rządową a Pałacem Prezydenckim, jak donosiły media, miało zapaść kilka dni temu.

Bez zmiany na czele polskiej armii. Wiesław Kukuła zostaje na stanowisku

Wiesław Kukuła ukończył w 1996 r. Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Łączności w Zegrzu. Jest absolwentem Wyższego Kursu Specjalistycznego, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Polish Open University i Akademii Sztuki Wojennej. Ukończył kursy w NATO Special Operations Headquarters i US Joint Special Operations University.

29 listopada 2016 r. prezydent Andrzej Duda mianował go na stopień generała brygady, a miesiąc później na stanowisko dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej. W 2020 roku ponownie objął to stanowisko.

Z końcem 2022 r. odszedł ze stanowiska dowódcy WOT. 6 lutego 2023 r. został mianowany na stanowisko Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Zastąpił na tym stanowisku generała Jarosława Mikę.



