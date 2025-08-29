W skrócie Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o ochronie małoletnich, znaną jako 'lex Kamilek', powołując się na ryzyko obniżenia poziomu gwarancji ochrony dzieci.

Głównym zarzutem wobec ustawy było zastąpienie zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego oświadczeniami pracowników mających kontakt z dziećmi, co uznano za nieskuteczne zabezpieczenie.

Prezydent podkreślił także propozycje deregulacji administracyjnych, jak zniesienie opłat za wypis z KRK czy umożliwienie cyfrowego pobierania zaświadczeń, jednak nie zaakceptował całości ustawy.

Podczas piątkowej konferencji prasowej szef Kancelarii Prezydenta RP poinformował o decyzjach prezydenta dotyczących zgłoszonych mu ustaw. Jedna z nich to znana powszechnie jako "lex Kamilek" ustawa o ochronie małoletnich.

Jej potoczna nazwa wynikała z decyzji podjętych po sprawie ośmioletniego Kamilka z Częstochowy, który w 2023 r. zmarł po tym, jak przez wiele miesięcy był maltretowany przez swojego ojczyma.

Karol Nawrocki zawetował ustawę "lex Kamilek"

- Pan prezydent nie zgadza się, i podziela w tym zakresie stanowisko RPD, na obniżanie ochrony praw dzieci kosztem zniesienia pewnych utrudnień natury administracyjnej. Przede wszystkim dobro dziecka - mówił minister.

Bogucki wyjaśnił, że projekt ustawy zakładał, że osoby pracujące z dziećmi nie musiałyby wykazać się zaświadczeniami z Krajowego Rejestru Karnego. Zamiast tego miałyby przedstawić swoje własne oświadczenia.

- Te zaświadczenia są niezwykle ważne, bo one potwierdzają, czy ktoś nie ma na swoim koncie bardzo poważny przestępstw, czy też zbrodni o charakterze seksualnym, zabójstw, handlu narkotykami, handlu ludźmi - wymieniał prezydencki minister.

Bogucki wskazywał, że to oczywiste, że osoby skazane za tego rodzaju przestępstwa "nie będą się tym chwalić" w napisanych przez siebie pismach, nawet pod groźbą odpowiedzialności karnej.

Co więcej, przekonywał, że podmioty wobec których miałyby być składane wspomniane oświadczenia, nie miałyby uprawnień do ich weryfikacji. - To jest zupełnie kuriozalna sytuacja - powiedział.

Bogucki: Nie ma zgody prezydenta na obniżanie gwarancji ochrony dzieci

Szef Kancelarii Prezydenta RP wskazał też na proponowaną w ustawie kwestię składania oświadczeń przez obcokrajowców. - W sytuacji, kiedy np. w danym kraju z powodów obiektywnych nie można uzyskać wypisu z odpowiednika polskiego KRK, także miałoby to być zakończone oświadczeniem takiej osoby - mówił.

Bogucki podkreślał, że "nie ma zgody pana prezydenta na obniżanie gwarancji ochrony dzieci" i orzekł, że według głowy państwa, jest to "rzecz podstawowa".

- Oczywiście, w tej ustawie są też zapisy, które pan prezydent uznał za dobre, ale nie ma weta alternatywnego, które prowadziłoby do przyjęcia jednych przepisów, a zawetowania drugich - wskazywał Bogucki.

Jednocześnie Karol Nawrocki miał w uzasadnieniu swojego weta proponować pewne deregulacje dotyczące obostrzeń administracyjnych, m.in. zniesienie opłaty za wypis z KRK, czy uruchomienie możliwości cyfrowego pozyskania zaświadczenia na urzędzenie mobilne.

Bogucki podkreślił, że decyzja prezydenta została podjęta po "bardzo szerokich konsultacjach".

