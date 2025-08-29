Prezydent zawetował "lex Kamilek". Lawina politycznych komentarzy

Bartosz Przyborowski

Oprac.: Bartosz Przyborowski

Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy "lex Kamilek". Decyzja prezydenta wywołała duże emocje, a wielu polityków wyraziło swoje zdanie w mediach społecznościowych. "Czemu uderzać w niewinne dzieci?" - zapytała Agnieszka Pomaska. Z kolei politycy PiS przypomnieli stanowisko Rzeczniczki Praw Dziecka.

Karol Nawrocki zawetował nowelizację "lex Kamilek"
Karol Nawrocki zawetował nowelizację "lex Kamilek"Jacek Dominski/REPORTERReporter

Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki poinformował w piątek o decyzjach Karola Nawrockiego w sprawie zgłoszonych mu ustaw. Jedna z nich dotyczyła nowelizacji "lex Kamilek".

Karol Nawrocki zdecydował się nie podpisywać noweli, a decyzja prezydenta wywołała duże poruszenie i zareagowali politycy. Bogusław Wołoszański nazwał decyzję Nawrockiego "haniebną i niezrozumiałą".

Zobacz również:

Karol Nawrocki zawetował nowelę ustawę o ochronie małoletnich
Polska

Prezydent zawetował nowelizację ustawy. Chodzi o tzw. lex Kamilek

Paweł Sekmistrz
Paweł Sekmistrz

    Prezydent wetuje, politycy reagują

    Z kolei jego klubowa koleżanka Agnieszka Pomaska nadała prezydentowi pseudonim "Weto". "Nowy szybko zapracował na ksywkę o wątpliwym charakterze, tylko czemu postanowił uderzyć w niewinne dzieci?" - napisała w sieci.

    "Weto dla nowelizacji 'Lex Kamilek' to zła wiadomość. Rodzicie nadal będą zobowiązani do składania zaświadczeń o niekaralności. Pozostają wątpliwości interpretacyjne, które na nowela wyjaśniała. Wysiłek setek ludzi i organizacji pracujących nad ustawą zostały zmarnowane" - napisał natomiast poseł KO Arkadiusz Myrcha.

    Radosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości przypomniał stanowisko Rzecznika Praw Dziecka pisząc, że "nowelizacja obniża standard ochrony dzieci przez nadużyciami seksualnymi, a szef klubu KO atakuje prezydenta, że jej nie podpisał".

    "Dlaczego oni chcą narażać dzieci? Zdjęcie Trzaskowskiego z pedofilem to za mało?" - zapytał Fogiel.

    Zobacz również:

    Rzecznik prezydenta reaguje na wytyczne otrzymane od MSZ
    Polska

    Nawrocki otrzymał wytyczne od rządu. "Można by potraktować jako żart"

    Bartosz Przyborowski
    Bartosz Przyborowski

      Wicemarszałek Senatu Marek Pęk poparł decyzję prezydenta.

      "Karol Nawrocki słusznie zawetował nowelizację ustawy o ochronie małoletnich, czyli przepisów tzw. Lex Kamilek. Według Rzecznik Praw Dziecka Moniki Horny-Cieślak nowelizacja ustawy o ochronie małoletnich obniża standard ochrony dzieci!" - napisał Pęk.

      "Kolejne weto. Pierwszy miesiąc urzędowania i już można Karolowi Nawrockiemu przyznać tytuł najbardziej antyrodzinnego prezydenta wszechczasów. Drogi prąd, tania wóda, brak ochrony małoletnich przed przemocą. Bierze człowieka obrzydzenie…" - napisał z kolei europoseł Krzysztof Śmiszek.

      Lex Kamilek. Prezydent zawetował nowelizację ustawy

      Nazwa ustawy wynika z decyzji podjętych po sprawie ośmioletniego Kamilka z Częstochowy, który zmarł po tym, jak przez wiele miesięcy był maltretowany przez swojego ojczyma. Do tragedii doszło w 2023 roku.

      Zbigniew Bogucki z KPRP wyjaśniał, że projekt zawetowanej noweli zakładał, że osoby pracujące z dziećmi nie musiałyby wykazać się zaświadczeniami z Krajowego Rejestru Karnego. Zamiast tego miałyby przedstawić swoje własne oświadczenia.

      Zobacz również:

      Radosław Sikorski wyprzedził Karola Nawrockiego w sondażu zaufania
      Polska

      To jemu Polacy ufają najbardziej. Świeży sondaż ujawnia zmianę na szczycie

      Paweł Sekmistrz
      Paweł Sekmistrz

        Bogucki poinformował, że Karol Nawrocki zdecydował się nie podpisywać nowelizacji z powodu jej "mankamentów", które sygnalizowała również Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak.

        Horna-Cieślak, w piśmie do prezydenta podkreślała, że w wielu europejskich krajach, by uzyskać pracę z dziećmi należy przedstawić zaświadczenia z dwóch rejestrów. Zwróciła także uwagę, że kluczową rolę w ochronie dzieci jest profilaktyka.

        - Pan prezydent nie zgadza się, i podziela w tym zakresie stanowisko RPD, na obniżanie ochrony praw dzieci kosztem zniesienia pewnych utrudnień natury administracyjnej. Przede wszystkim dobro dziecka - mówił minister.

        Ministerstwo Sprawiedliwości wyliczyło w mediach społecznościowych konsekwencje prezydenckiego weta. "Rodzice, nauczyciele oraz instytucje będą musieli samodzielnie zdobywać i opłacać zaświadczenia" - napisano.

        Podkreślono, że "wolontariusze, uczniowie oraz studenci zostaną obciążeni kosztami i formalnościami" oraz, że do użytku nie zostanie wprowadzony słowniczek pojęć, "więc przepisy nadal będą budziły wątpliwości".

        "Procedury pozostaną czasochłonne, a szkołom, klubom sportowym i organizacjom społecznym trudniej będzie zapraszać gości czy prowadzić praktyki. Zmiany miały wejść po 6 miesiącach i ułatwiać ludziom życie - pozostają przepisy, które spowalniają i komplikują codzienne działania wychowawcze i edukacyjne" - podsumowano.

        Zobacz również:

        Prezydent Ukrainy podziękował Karolowi Nawrockiemu
        Ukraina - Rosja

        "Dziękuję Karolowi Nawrockiemu". Prezydent Ukrainy o szczycie w Warszawie

        Marcin Jan Orłowski
        Marcin Jan Orłowski
        Trump zapowiada cła za podatek cyfrowy. Gawkowski: To jest takie straszeniePolsat NewsPolsat News

        Najnowsze