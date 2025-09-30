Prezydent RP udzielił we wtorek wywiadu Radiu ZET. Polityk był pytany o wydarzenia z nocy z 9 na 10 września, kiedy to rosyjskie drony wleciały na terytorium Polski.

- Dostałem taki raport od pana generała Wiesława Kukuły. Wiem, co się wydarzyło. Wiem też, że reakcja polskiego wojska, sojuszników, była taka, jaka być powinna. Nie mogło być innej reakcji sił zbrojnych. 10 września powinien być lekcją - powiedział Karol Nawrocki.

Według głowy państwa "zastaliśmy konkretną sytuację bezpieczeństwa Polski".

- Rozwój systemów antydronowych i umiejętności walki z rosyjskimi dronami powinny być tym, co stanowi teraz najważniejszy cel naszych działań - dodał.

W rozmowie z Bogdanem Rymanowskim prezydent był także pytany o Szymona Hołownia. Marszałek Sejmu zapowiedział, że po ustąpieniu ze stanowiska (na mocy umowy koalicyjnej w połowie kadencji dojdzie do rotacji - red.) zamierza walczyć o fotel Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców.

- Uznaję, że akurat pan marszałek, jeśli chodzi o kwestie humanitarne i o uchodźców, ma swoje pozapolityczne doświadczenie, a Polska powinna mieć Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców po tym doświadczeniu, które przeżyliśmy po roku 2022, mamy ponad milion Ukraińców w Polsce, perspektywa Europy Środkowej byłaby z całą pewnością wartością dodaną w ONZ - ocenił prezydent.

Będzie spotkanie Nawrocki-Sikorski. Prezydent nie zmienia zdania ws. Schnepfa i Klicha

W dalszej części wywiadu Karol Nawrocki ujawnił, że w "pierwszej połowie października" zamierza spotkać się z szefem MSZ Radosławem Sikorskim. Na stole leżeć będzie kwestia nominacji ambasadorskich.

- Nie ma możliwości, żeby pan (Ryszard) Schnepf i pan (Bogdan) Klich dostali mój podpis jako ambasadorowie, więc nie wiem, o czym pan redaktor mówi - odparł na pytanie Rymanowskiego, czy za kulisami doszło do "dealu": akcept na dwóch ambasadorów w zamian za dostęp do informacji niejawnych dla szefa BBN.

- Od razu mogę za sprawą Radia Zet wysłać też sygnał do wszystkich ambasadorów i do MSZ, apelując do kandydatów na ambasadorów, aby przed wstępnym zaakceptowaniem swojej kandydatury przez prezydenta Polski, który ma konstytucyjne umocowanie, aby mianować ambasadorów, aby nie wchodzili w procedurę w komisjach sejmowych, parlamentarnych, nie przyjmowali propozycji polskiego rządu - powiedział Karol Nawrocki.

Podczas rundy "Krótka piłka" (szybkie pytania, odpowiedzi tak/nie) prezydent został zapytany, czy ma 100 proc. zaufania do premiera Tuska.

- Absolutnie nie - odparł bez zastanowienia. Zapewnił też, że nie zamierza wykonywać politycznych poleceń Jarosława Kaczyńskiego.

Artykuł aktualizowany.

"Wydarzenia": Do dziewięciu razy sztuka. Ziobro stanął przed sejmową komisją Polsat News