Prezydent zaprosił na spotkania do Pałacu. Podano datę

Marcin Czekaj

Marcin Czekaj

Aktualizacja

Prezydent zaprosił na spotkania do Pałacu Prezydenckiego przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych - przekazał rzecznik prasowy głowy państwa, Rafał Leśkiewicz. Jak dodał, spotkanie to ma odbyć się 29 stycznia.

Mężczyzna w garniturze i czerwonym krawacie zwrócony bokiem do obiektywu na tle niebieskiej ściany z jasnymi napisami.
Prezydent zaprosił na spotkania przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnychAnita WalczewskaEast News

Więcej informacji wkrótce...

Informację przekazał na platformie X rzecznik prasowy prezydenta, Rafał Leśkiewicz. Z jego wpisu wynika, że zaproszenie na spotkania otrzymali przedstawiciele "wszystkich klubów i kół parlamentarnych".

"Spotkania odbędą się 29 stycznia i będą dotyczyły bieżącej współpracy Prezydenta RP z parlamentem" - dodał Leśkiewicz.

Spotkanie odbędzie się niedługo po powrocie Karola Nawrockiego z Davos, gdzie uczestniczył on w tegorocznym Światowym Forum Ekonomicznym.

"Wyjeżdżam z Davos z pełnym przekonaniem, że stanowisko Polski oraz wszystkie założenia dotyczące bezpieczeństwa, gospodarki i ekonomii zostały wyraźnie podkreślone" - pisał prezydent w czwartek w mediach społecznościowych.

Zobacz również:

Karol Nawrocki o odpowiedzi Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie Rady Pokoju
Polska

"Nie do końca poważne". Nawrocki o wiadomości od MSZ

Marcin Czekaj
Marcin Czekaj

    Karol Nawrocki spotka się również z Wołodymyrem Zełenskim

    Dodajmy, że to niejedyne spotkania prezydenta zaplanowane na nadchodzący tydzień. W trakcie czwartkowej konferencji prasowej w Davos Karol Nawrocki zapowiedział, że w najbliższym czasie spotka się z przywódcą Ukrainy.

    - Ja całkiem niebawem spotkam się z panem prezydentem Zełenskim przy okazji innego formatu. Myślę, że w najbliższy weekend - mówił Nawrocki.

    Rafał Leśkiewicz potwierdził następnie, że do rozmowy między prezydentami dojdzie w Wilnie w czasie obchodów 163. rocznicy wybuchu powstania styczniowego.

    - To jest taki element spajający, ta wspólna historia walki - mówił przedstawiciel głowy państwa w programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News.

    Prezydent kontynuuje spotkania z polskimi politykami

    Przypomnijmy, że w zeszłym tygodniu prezydent spotkał się z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i ministrem Tomaszem Siemoniakiem.

    - Prezydent otrzymał raporty od szefów służb specjalnych w sprawie najistotniejszych kwestii bezpieczeństwa i identyfikacji zagrożeń - poinformował po spotkaniu Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta.

    Zobacz również:

    Donald Tusk pochwalił współpracę z Karolem Nawrockim w kontekście zawiązania w Davos Rady Pokoju
    Polska

    Tusk chwali współpracę z Nawrockim. "Zgodnie z rządową rekomendacją"

    Maciej Olanicki
    Maciej Olanicki

      Leśkiewicz powiedział wówczas, że w trakcie rozmów poruszony został m.in. temat nominacji oficerskich oraz awansów i odznaczeń przyznawanych w służbach specjalnych.

      - Pan prezydent zadeklarował, że te wnioski, które ponownie wpłyną do pana prezydenta zostaną przez niego rozpatrzone i będzie podejmował decyzje w oparciu o zebrane informacje dotyczące funkcjonariuszy wobec których będą kierowane te wnioski - zapowiadał rzecznik prezydenta.

      W ostatnich dniach Karol Nawrocki był również w "bezpośrednim kontakcie" z premierem Donaldem Tuskiem. To ze względu na wspomniane tegoroczne Światowe Forum Ekonomiczne zorganizowane w Davos.

      - W kwestiach bezpieczeństwa prezydent i rząd muszą być po tej samej stronie - mówił Karol Nawrocki w trakcie czwartkowej konferencji prasowej.

      Zobacz również:

      Karol Nawrocki w wywiadzie dla CNBC: Rosja jest zagrożeniem dla Europy
      Świat

      Silne NATO bez USA? Nawrocki wytyka błędy Europy i ostrzega przed wojną

      Aleksandra Czurczak
      Aleksandra Czurczak
      "Prace nad reformą PIP trwają". Minister poinformowała o szczegółachPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze