Prezydent zaprosił na spotkania do Pałacu. Podano datę
Prezydent zaprosił na spotkania do Pałacu Prezydenckiego przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych - przekazał rzecznik prasowy głowy państwa, Rafał Leśkiewicz. Jak dodał, spotkanie to ma odbyć się 29 stycznia.
Więcej informacji wkrótce...
Informację przekazał na platformie X rzecznik prasowy prezydenta, Rafał Leśkiewicz. Z jego wpisu wynika, że zaproszenie na spotkania otrzymali przedstawiciele "wszystkich klubów i kół parlamentarnych".
"Spotkania odbędą się 29 stycznia i będą dotyczyły bieżącej współpracy Prezydenta RP z parlamentem" - dodał Leśkiewicz.
Spotkanie odbędzie się niedługo po powrocie Karola Nawrockiego z Davos, gdzie uczestniczył on w tegorocznym Światowym Forum Ekonomicznym.
"Wyjeżdżam z Davos z pełnym przekonaniem, że stanowisko Polski oraz wszystkie założenia dotyczące bezpieczeństwa, gospodarki i ekonomii zostały wyraźnie podkreślone" - pisał prezydent w czwartek w mediach społecznościowych.
Karol Nawrocki spotka się również z Wołodymyrem Zełenskim
Dodajmy, że to niejedyne spotkania prezydenta zaplanowane na nadchodzący tydzień. W trakcie czwartkowej konferencji prasowej w Davos Karol Nawrocki zapowiedział, że w najbliższym czasie spotka się z przywódcą Ukrainy.
- Ja całkiem niebawem spotkam się z panem prezydentem Zełenskim przy okazji innego formatu. Myślę, że w najbliższy weekend - mówił Nawrocki.
Rafał Leśkiewicz potwierdził następnie, że do rozmowy między prezydentami dojdzie w Wilnie w czasie obchodów 163. rocznicy wybuchu powstania styczniowego.
- To jest taki element spajający, ta wspólna historia walki - mówił przedstawiciel głowy państwa w programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News.
Prezydent kontynuuje spotkania z polskimi politykami
Przypomnijmy, że w zeszłym tygodniu prezydent spotkał się z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i ministrem Tomaszem Siemoniakiem.
- Prezydent otrzymał raporty od szefów służb specjalnych w sprawie najistotniejszych kwestii bezpieczeństwa i identyfikacji zagrożeń - poinformował po spotkaniu Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta.
Leśkiewicz powiedział wówczas, że w trakcie rozmów poruszony został m.in. temat nominacji oficerskich oraz awansów i odznaczeń przyznawanych w służbach specjalnych.
- Pan prezydent zadeklarował, że te wnioski, które ponownie wpłyną do pana prezydenta zostaną przez niego rozpatrzone i będzie podejmował decyzje w oparciu o zebrane informacje dotyczące funkcjonariuszy wobec których będą kierowane te wnioski - zapowiadał rzecznik prezydenta.
W ostatnich dniach Karol Nawrocki był również w "bezpośrednim kontakcie" z premierem Donaldem Tuskiem. To ze względu na wspomniane tegoroczne Światowe Forum Ekonomiczne zorganizowane w Davos.
- W kwestiach bezpieczeństwa prezydent i rząd muszą być po tej samej stronie - mówił Karol Nawrocki w trakcie czwartkowej konferencji prasowej.