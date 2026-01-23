Prezydent zaprosił na spotkania do Pałacu. Podano datę

Więcej informacji wkrótce...

Informację przekazał na platformie X rzecznik prasowy prezydenta, Rafał Leśkiewicz. Z jego wpisu wynika, że zaproszenie na spotkania otrzymali przedstawiciele "wszystkich klubów i kół parlamentarnych".

"Spotkania odbędą się 29 stycznia i będą dotyczyły bieżącej współpracy Prezydenta RP z parlamentem" - dodał Leśkiewicz.

Spotkanie odbędzie się niedługo po powrocie Karola Nawrockiego z Davos, gdzie uczestniczył on w tegorocznym Światowym Forum Ekonomicznym.

"Wyjeżdżam z Davos z pełnym przekonaniem, że stanowisko Polski oraz wszystkie założenia dotyczące bezpieczeństwa, gospodarki i ekonomii zostały wyraźnie podkreślone" - pisał prezydent w czwartek w mediach społecznościowych.

Karol Nawrocki spotka się również z Wołodymyrem Zełenskim

Dodajmy, że to niejedyne spotkania prezydenta zaplanowane na nadchodzący tydzień. W trakcie czwartkowej konferencji prasowej w Davos Karol Nawrocki zapowiedział, że w najbliższym czasie spotka się z przywódcą Ukrainy.

- Ja całkiem niebawem spotkam się z panem prezydentem Zełenskim przy okazji innego formatu. Myślę, że w najbliższy weekend - mówił Nawrocki.

Rafał Leśkiewicz potwierdził następnie, że do rozmowy między prezydentami dojdzie w Wilnie w czasie obchodów 163. rocznicy wybuchu powstania styczniowego.

- To jest taki element spajający, ta wspólna historia walki - mówił przedstawiciel głowy państwa w programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News.

Prezydent kontynuuje spotkania z polskimi politykami

Przypomnijmy, że w zeszłym tygodniu prezydent spotkał się z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i ministrem Tomaszem Siemoniakiem.

- Prezydent otrzymał raporty od szefów służb specjalnych w sprawie najistotniejszych kwestii bezpieczeństwa i identyfikacji zagrożeń - poinformował po spotkaniu Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta.

Leśkiewicz powiedział wówczas, że w trakcie rozmów poruszony został m.in. temat nominacji oficerskich oraz awansów i odznaczeń przyznawanych w służbach specjalnych.

- Pan prezydent zadeklarował, że te wnioski, które ponownie wpłyną do pana prezydenta zostaną przez niego rozpatrzone i będzie podejmował decyzje w oparciu o zebrane informacje dotyczące funkcjonariuszy wobec których będą kierowane te wnioski - zapowiadał rzecznik prezydenta.

W ostatnich dniach Karol Nawrocki był również w "bezpośrednim kontakcie" z premierem Donaldem Tuskiem. To ze względu na wspomniane tegoroczne Światowe Forum Ekonomiczne zorganizowane w Davos.

- W kwestiach bezpieczeństwa prezydent i rząd muszą być po tej samej stronie - mówił Karol Nawrocki w trakcie czwartkowej konferencji prasowej.

