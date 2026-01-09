W skrócie Prezydent zaprosił ministrów oraz szefów służb specjalnych na spotkanie dotyczące planów na 2026 rok.

Spotkanie ma na celu omówienie m.in. zagrożeń dla Polski oraz konfliktu wokół nominacji oficerskich.

W ostatnich miesiącach trwała ostra wymiana argumentów między rządem a prezydentem w sprawie awansów oficerskich i komunikacji ze służbami.

Pod koniec grudnia wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak zwrócili się do prezydenta z wnioskiem, "żeby wspólnie z wszystkimi szefami służb spotkać się i przedstawić plany na 2026 rok, te budżetowe, ale też te których informacja jest oklauzulowana".

Minister-koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak został w piątek w Programie Trzecim Polskiego Radia zapytany, kiedy odbędzie się jego spotkanie oraz szefa MON, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Karolem Nawrockim.

- Dostałem wczoraj zaproszenie na 15 stycznia od pana prezydenta, wspólnie z premierem Kosiniakiem-Kamyszem. Zaproszeni są również szefowie czterech służb - dwóch służb wywiadowczych i dwóch kontrwywiadowczych, w tym ABW - odpowiedział Siemoniak. Dodał, że podejrzewa, że podczas piątkowego spotkania premiera Tuska z prezydentem Nawrockim ten temat będzie jeszcze poruszany.

Ministrowie spotkają się z prezydentem. "Jest dobra wola"

Tomasz Siemoniak przekazał, że rozmowa będzie dotyczyć m.in. zagrożeń dla Polski. Dopytywany, czy spotkanie zakończy konflikt w sprawie nominacji oficerskich dla funkcjonariuszy ABW i SKW, ocenił, że powinno ono temu służyć.

- Sprawa nominacji oficerskich nie jest sprawą drobną. To jest funkcjonowanie służby, to jest sto kilkadziesiąt osób, które w pełni zasługują na te nominacje. Uważam, że trzeba tutaj zrobić wszystko, żeby tę sprawę zamknąć i załatwić - zaznaczył.

Jednocześnie ocenił, że jeśli chodzi o to spotkanie, to z obydwu stron - zarówno prezydenckiej, jak i rządowej - jest dobra wola.

Premier oskarżył prezydenta. Konflikt ws. nominacji oficerskich

O niepodpisaniu przez prezydenta Karola Nawrockiego wniosków o awanse oficerskie na początku listopada poinformował premier Donald Tusk. Zarzucił wtedy prezydentowi, że zablokował nominacje na pierwszy stopień oficerski 136 przyszłych oficerów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W odpowiedzi prezydent Nawrocki stwierdził, że decyzją premiera szefowie służb specjalnych mają zakaz spotykania się z prezydentem. - Odmówiono udzielenia istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa państwa przedstawicielowi prezydenta podczas posiedzenia Kolegium ds. służb specjalnych. Odwołano cztery moje spotkania z szefami służb - to właśnie na nich miały zostać omówione kluczowe kwestie dla bezpieczeństwa Polski; miały też zapaść decyzje dotyczące nominacji oficerskich - powiedział Nawrocki.

Pod koniec listopada rzecznik Nawrockiego Rafał Leśkiewicz oświadczył, że prezydent podejmie decyzje ws. awansów oficerskich, jeśli będzie mógł spotkać się z szefami służb.

W grudniu minister Siemoniak podkreślał, że w 2026 roku budżety Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu będą rekordowe. W porównaniu z rokiem 2022 będą wyższe odpowiednio o 63 proc. (ABW) i 68 proc. (AW).

