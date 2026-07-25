W skrócie Prezydent Karol Nawrocki zaprosił młodzież na wydarzenie w swojej rezydencji w Juracie, planowane na 29-30 sierpnia.

Osoby w wieku 18-26 lat, aby wziąć udział w wydarzeniu, muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy, podać dane osobowe oraz odpowiedzieć na pytania dotyczące doświadczenia i zainteresowań. Udział jest bezpłatny, lecz uzależniony od decyzji organizatora.

Komentatorzy zauważyli, że inicjatywa prezydenta może nawiązywać do Campusu Polska Przyszłości Rafała Trzaskowskiego, który w tym roku odbędzie się w Olsztynie od 26 do 30 sierpnia.

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Prezydent Karol Nawrocki opublikował w mediach społecznościowych nagranie, w którym podzielił się szczegółami swojej nowej inicjatywy. Głowa państwa zaprosiła młodzież na wydarzenie, które odbędzie się w dniach 29-30 sierpnia w rezydencji prezydenta w Juracie na Półwyspie Helskim.

- To będą dwa dni pełne sportu, koncertów, wyjątkowych atrakcji oraz niespodzianek, ale przede wszystkim rozmów o przyszłości Polski - powiedział na nagraniu.

Nawrocki z inicjatywą dla młodzieży. "Chcę wsłuchać się w wasze pomysły"

Nawrocki podkreślił przy tym, że "przyszłość zaczyna się już dziś". - Chcę wsłuchać się w wasze pomysły, rozmawiać o sprawach, które są dla Was ważne, spojrzeć na świat waszymi oczami - dodał.

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Na stronie Kancelarii Prezydenta RP przeczytać możemy, że wydarzenie jest przeznaczone dla osób w wieku od 18 do 26 lat. Wszyscy chętni muszą jednak najpierw wypełnić specjalny formularz restauracyjny, który dostępny jest na stronie internetowej prezydenta.

W formularzu należy podać podstawowe dane osobowe, a także informację na temat szkoły lub uczelni, do której się uczęszcza. Warunkiem jest też opisanie zainteresowań, dotychczasowych doświadczeń i swoich mocnych stron. Ponadto należy wskazać organizacje pozarządowe i polityczne, których jest się członkiem.

Konieczne jest także wypełnienie i podpisanie zgody na wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku, przetwarzanie danych osobowych oraz zaakceptowanie postanowień regulaminu wydarzenia.

Wstęp na spotkanie - jak wynika z regulaminu - będą mieć osoby, które otrzymają od organizatora "potwierdzenie udziału". Wydarzenie jest bezpłatne.

"Dokonanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z uzyskaniem prawa udziału w wydarzeniu. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy zakwalifikowania uczestnika do udziału w wydarzeniu bez wskazania powodu" - czytamy w regulaminie.

Prezydent zaprosił młodzież do Juraty. "Własny odpowiednik Campusu"

Na nową inicjatywę prezydenta zareagowali też komentatorzy. Dziennikarka Interii Kamila Baranowska zwróciła uwagę, że prezydent "robi dokładnie to, co o PiS powinien zrobić dawno temu". "Organizuje własny odpowiednik Campusu, czyli wychodzi z propozycją dla młodzieży" - napisała na platformie X.

Dziennikarka nawiązała tym samym do Campusu Polska Przyszłości, czyli wydarzenia zainicjowanego w 2021 roku przez Rafała Trzaskowskiego, w którym udział biorą osoby w wieku od 18 do 35 lat.

W zeszłym roku spotkanie - z powodu przegranych przez prezydenta Warszawy wyborów prezydenckich - odbyło się w okrojonej formie pod nazwą Campus Academy. W tym roku ma jednak powrócić w pełnej krasie - w dniach od 26 do 30 sierpnia w Olsztynie.





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