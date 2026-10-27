W skrócie Do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęło oficjalne stanowisko prezydenta Karola Nawrockiego dotyczące ślubowania Macieja Berka.

Prezydent uznał, że ślubowanie złożone w Sejmie bez jego obecności nie jest równoważne ze złożeniem przysięgi wobec głowy państwa.

W piśmie zaznaczono, że Maciej Berek nie nawiązał stosunku służbowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

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Wybrany przez Sejm na początku września Maciej Berek złożył 14 października - podczas uroczystości w Sejmie - ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego z formułą, że robi to "wobec prezydenta". Berek udał się też do biura Kancelarii Prezydenta, gdzie - jak mówił - "złożył ślubowanie sędziego TK w formie prawnie dopuszczalnej i takiej, która faktycznie była możliwa".

Następnie Berek przyjechał do siedziby Trybunału. Prezes TK Bogdan Święczkowski rozmawiał wtedy z Berkiem, ale - jak informował - nie dopuścił go do orzekania do czasu uzyskania odpowiedzi od prezydenta Nawrockiego, że uznaje on środowe ślubowanie "za złożone w jego obecności". Święczkowski zapewniał wtedy, że pismo do prezydenta w tej sprawie skieruje jeszcze tego samego dnia.

Ślubowanie Macieja Berka. Jest stanowisko Karola Nawrockiego

We wtorek rzeczniczka prasowa TK poinformowała, że do TK wpłynęło pismo szefa KPRP Zbigniewa Boguckiego, który "przedstawił stanowisko prezydenta Karola Nawrockiego w niniejszej sprawie".

Jak przekazała Ścibor w piśmie, które wpłynęło do Trybunału w poniedziałek, zaznaczono m.in., że "złożenie ślubowania w siedzibie Sejmu w obecności Marszałka Sejmu i Marszałek Senatu, przy jednoczesnym braku Prezydenta RP nie może być uznane za równoważne złożeniu ślubowania wobec Prezydenta RP".

"Jednoznacznie poinformowano również, że 'pan Maciej Berek wybrany przez Sejm na stanowisko sędziego TK takiego ślubowania wobec urzędującego Prezydenta nie złożył'. Oznacza to, że nie nawiązał stosunku służbowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego" - przekazała rzeczniczka TK.



