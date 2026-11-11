W skrócie Prezydent Karol Nawrocki podczas obchodów święta niepodległości zaapelował do polityków o odbudowę prestiżu i autorytetu Trybunału Konstytucyjnego w Polsce.

Prezydent wspomniał ofiary sobotniego zamachu w Krakowie, w którym zginęło sześć osób, a szesnaście zostało rannych, w tym dwóch funkcjonariuszy policji.

Karol Nawrocki podkreślił, że państwo polskie nie służy elitom politycznym, lecz obywatelom, a kwestie bezpieczeństwa narodowego muszą być wolne od partyjnych sporów.

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Podczas środowych obchodów 108. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Karol Nawrocki wygłosił przemówienie na placu Piłsudskiego w Warszawie. Prezydent nawiązał do wydarzeń z 1918 roku, podkreślając, że odzyskanie własnego państwa dało Polakom możliwość samodzielnego decydowania o swojej przyszłości.

W swoim wystąpieniu odwoływał się do wolności i suwerenności jako fundamentów wspólnoty narodowej. Zaznaczył, że różnice polityczne są naturalną częścią demokracji, ale istnieją kwestie, które powinny pozostawać poza partyjną rywalizacją.

Karol Nawrocki o Trybunale Konstytucyjnym. "Pogrzebano prestiż"

Jednym z takich obszarów, zdaniem prezydenta, jest funkcjonowanie organów konstytucyjnych. Nawrocki zwrócił się w tej sprawie do przedstawicieli władz obecnych na uroczystości.

- Pomimo że od 10 lat trwa polityczna, formalna, prawna walka i batalia o Trybunał Konstytucyjny, to niestety i bardzo mi przykro, że w Dniu Niepodległości nie mogę pochwalić się naszym wspólnym sukcesem - mówił.

Po tych słowach prezydent skierował apel bezpośrednio do przedstawicieli rządu i parlamentu.

- Po tych dziesięciu latach w ostatnich tygodniach zupełnie pogrzebano prestiż Trybunału Konstytucyjnego, który musimy wspólnie, wspólnym wysiłkiem, panowie premierzy, państwo marszałkowie, wspólnym wysiłkiem i odpowiedzialnością za przyszłość Polski odbudować - podkreślił.

Nawrocki kontynuował ten wątek, wskazując, jak jego zdaniem powinna wyglądać przyszłość instytucji.

- Wolny naród zasługuje na wolny Trybunał Konstytucyjny. Wolny od kordonów policji, ale wolny także od polityków. Stać nas na to - powiedział.

Prezydent wyraził nadzieję, że porozumienie wokół TK uda się osiągnąć w najbliższych tygodniach lub miesiącach. Wskazał, że instytucja powinna służyć państwu i konstytucji, a nie kolejnym większościom parlamentarnym.

Nawrocki o roli państwa. "Nie po to powstało"

Wcześniej prezydent odniósł się także do relacji między państwem a obywatelami. W tej części przemówienia mówił o znaczeniu silnych instytucji w niepodległej Rzeczypospolitej.

- Polacy nie potrzebują silnego i sprawnego państwa do tego, aby pod płaszczem troski ograniczać wolność i suwerenność obywateli państwa polskiego - stwierdził.

Następnie nawiązał do roli osób sprawujących władzę.

- Państwo polskie nie powstało 108 lat temu (...) po to i nie istnieje dzisiaj, aby elity polityczne rościły sobie pretensje do zarządzania obywatelami Rzeczypospolitej wbrew woli narodu - mówił.

Nawrocki podkreślał również, że bezpieczeństwo narodowe powinno pozostawać poza politycznymi podziałami. Swoje słowa skierował nie tylko do obecnych na placu przedstawicieli władz, ale także do zagranicznych dyplomatów, sojuszników i przeciwników Polski.

- Polska wokół bezpieczeństwa będzie solidnym, stabilnym i przewidywalnym sojusznikiem, a polskie elity polityczne będą budować nasze bezpieczeństwo nie z myślą o politycznym sporze, ale z myślą o bezpieczeństwie Polek i Polaków - zadeklarował.

Karol Nawrocki o tragedii w Krakowie. Podziękował bohaterom

Wcześniej, na początku wystąpienia, prezydent nawiązał również do sobotniego zamachu na Rynku Głównym w Krakowie. Wskazał, że odpowiedzialność za drugiego człowieka jest jednym z wymiarów niepodległości.

- Ta odpowiedzialność w niepodległości ma twarz Jakuba Kulika, Artura Morańskiego, ma twarz pielęgniarzy, lekarzy, strażników miejskich, strażaków i zwykłych mieszkańców Krakowa - mówił Nawrocki.

Prezydent poprosił zgromadzonych o podziękowanie osobom, które ruszyły na pomoc poszkodowanym. Podkreślił, że w obliczu tragedii wykazały się gotowością do poświęcenia własnego zdrowia i życia dla innych.

W sobotnim zamachu zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Sprawca strzelaniny, 24-letni Michał Oksiński, zmarł w poniedziałek w szpitalu.

Święto Niepodległości. Nawrocki przestrzegł przed błędami przeszłości

W dalszej części przemówienia Nawrocki powrócił do historycznych doświadczeń Polski. Szczególną uwagę poświęcił okolicznościom upadku I Rzeczypospolitej, wskazując na konflikty między elitami magnackimi a władcami oraz ingerencję obcych państw.

Nawrocki przestrzegał przed utratą lojalności wobec państwa i podporządkowywaniem jego interesów politycznym konfliktom. Przywołał przy tym Berlin i Moskwę jako przykłady zagranicznych ośrodków, które w przeszłości uzyskiwały wpływ na sprawy Rzeczypospolitej.

Prezydent przypomniał również wysiłek sześciu pokoleń Polaków, które dążyły do odzyskania niepodległości. Wspomniał o zasługach Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Wincentego Witosa, Ignacego Daszyńskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.

- Dziękuję państwu za to święto i proszę was, błagam was dzisiaj, proszę z głębi serca, świętujmy naszą wspaniałą niepodległość wokół biało-czerwonej flagi - powiedział.

Swoje wystąpienie prezydent zakończył słowami: "Niech żyje Polska!".



