Prezydent wszedł do Trybunału. Doszło do szarpaniny, jest nagranie

W skrócie Prezydent Karol Nawrocki w towarzystwie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Zbigniewa Kapińskiego wszedł do budynku Trybunału Konstytucyjnego.

Nagrania opublikowane w mediach społecznościowych pokazują szarpaninę, do której doszło podczas próby wejścia prezydenta do siedziby Trybunału.

Prezydent Karol Nawrocki przerwał swój lot do Senegalu i wrócił do Polski, aby osobiście zająć się sytuacją panującą wokół Trybunału Konstytucyjnego.

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O pojawieniu się prezydenta w budynku Trybunału Konstytucyjnego poinformował szef jego gabinetu Paweł Szefernaker za pośrednictwem wpisu na platformie X.

"Prezydent Karol Nawrocki w towarzystwie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Zbigniewa Kapińskiego wszedł do budynku Trybunału Konstytucyjnego" - napisał Szefernaker.

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Prezydent Nawrocki w siedzibie TK. Doszło do szarpaniny

Maciej Berek opublikował z kolei nagranie, na którym widać prezydenta próbującego dostać się do budynku. Nie obyło się bez szarpaniny.

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Wokół całego zajścia panuje dwugłos. Maciej Berek w kolejnym wpisie stwierdził bowiem, że "kilkukrotnie sędzia Trybunału Konstytucyjnego Anna Korwin-Piotrowska proponowała dziś spotkanie z prezydentem, w warunkach bezpiecznych i godnych piastunów organów publicznych".

"Prezydent wybrał ścieżkę fizycznej konfrontacji z sędzią TK Anną Korwin-Piotrowską" - dodał.

Z kolei doradca prezydenta Błażej Poboży napisał, że "uzurpatorzy Tuska naruszyli nietykalność Prezydenta RP Karola Nawrockiego". "W TK 'sędziowie Tuska' popełnili przestępstwo zagrożone wysoką karą więzienia" - wskazał.

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"Maciej Berek właśnie udokumentował popełnienie przestępstwa, gdy uzurpatorzy próbowali uniemożliwić wejście do Trybunału Konstytucyjnego Prezydentowi RP i naruszyli jego nietykalność" - napisał natomiast rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewicz.

"Markiewicz i Korwin-Piotrowska próbowali szarpać Prezydenta! Naruszają nietykalność Głowy Państwa, który przybył do Trybunału Konstytucyjnego! To mają być sędziowie? Oni mają dbać o przestrzeganie prawa? To bandyci stosujący przemoc" - ocenił szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP Marcin Przydacz.

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Spór wokół TK. Prezydent Nawrocki przerwał lot do Senegalu i wrócił do Polski

Dodajmy, że wcześniej Karol Nawrocki, w reakcji na sytuację wokół Trybunału Konstytucyjnego, poinformował, że przerywa lot do Senegalu i wraca do Polski.

"W takim momencie prezydent musi być w Polsce" - pisał w mediach społecznościowych.

Jako pierwsza informację o odwołaniu wizyty głowy państwa w afrykańskim kraju podała dziennikarka Polsat News Katarzyna Pyssa.

Sędzia Anna Korwin-Piotrowska informowała, że jest gotowa spotkać się z prezydentem Karolem Nawrockim. W rozmowie z PAP informowała, że w TK uznano, iż są odpowiednie warunki, by zaprosić do prezydenta do TK - ale tylko jego. Ponadto zapewniano, że do spotkania z głową państwa może również dojść w Pałacu Prezydenckim.

- Kierująca Trybunałem sędzia Korwin-Piotrowska jest gotowa w każdej chwili spotkać się z panem prezydentem również w Pałacu, aby rozmawiać o deeskalacji sytuacji wokół TK, a także o naprawie samego Trybunału. Przekazała tę informację ministrowi (Zbigniewowi - red.) Boguckiemu - powiedział w piątek w nocy sędzia Taborowski.

Trybunał Konstytucyjny. Przed siedzibą pojawiła się policja, trwają czynności

Przypomnijmy, że w piątek po południu Komenda Stołeczna Policji przekazała, że funkcjonariusze realizują czynności ustawowe na terenie siedziby Trybunału Konstytucyjnego, ale nie ma ich w budynku TK. Jednocześnie przed siedzibą trwa protest. Następnie mundurowi poinformowali o zatrzymaniu trzech osób, które miały dostać się na teren Trybunału.

Na stronie Trybunału Konstytucyjnego około godz. 18 pojawiła się z kolei informacja w sprawie zarządzenia przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego.

Z informacji przekazanych PAP przez Macieja Taborowskiego, Magdalenę Bentkowską i Macieja Berka wynikało, że Anna Korwin-Piotrowska została osobą kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenia o przerwach w czynnościach służbowych Święczkowskiego i Sochańskiego na okres miesiąca.

Jednocześnie w mediach społecznościowych TK dotychczasowe władze przekazały, że strona internetowa Trybunału została "bezprawnie przejęta". Podkreślono, że prezesem pozostaje Bogdan Święczkowski.



